-CİM BOM'A İSVEÇLİ GOLCÜ İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - Galatasaray Kulübünün yeni sezon için anlaştığı İsveçli forvet oyuncusu Johan Erik Calvin Elmander, bu sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bolton Wanderers'ta başarılı bir performans sergiledi. Bu sezon takımının oynadığı 37 maçın yalnızca sonuncusunda forma giymeyen ve diğer karşılaşmaların tamamında ilk 11'de sahaya çıkan Elmander, attığı 10 gol ve yaptığı 5 asistle takımının kaydettiği gollerin yaklaşık 3'te 1'inde doğrudan pay sahibi oldu. 30 yaşındaki Elmander'in, 2002 yılından bu yana taşıdığı İsveç Milli Takımı formasıyla da 52 maçta 14 golü bulunuyor. Sarı-kırmızılı kulüp, internet sitesinden yeni transferini tanıtıcı bilgiler yayımladı. Buna göre, Johan Erik Calvin Elmander, 27 Mayıs 1981'de İsveç'in Alingsas kentinde doğdu. İsveç'in çeşitli kulüplerinde futbol oynayan Elmander, daha sonra bir orta saha oyuncusu olarak sivrilerek Hollanda'nın önemli kulüplerinden Feyenoord'a transfer oldu. 2000-2004 yıllarında Feyenoord'da çok fazla forma şansı bulamayan genç oyuncu, buna karşın ilk iki sezonunda 2002 UEFA Kupası finalinin de dahil olduğu pek çok maçta sonradan oyuna dahil oldu. 21 yaşındayken takımıyla birlikte kazandığı bu Avrupa kupasının ve Yunanistan'a karşı oynadığı ilk milli maçın ardından, 2002-2003 sezonunda ülkesinin öne çıkan takımlarından Djurgarden'e, 2003-2004 sezonunda ise Hollanda'nın NAC Breda takımına kiralandı. Özellikle İsveç ekibinde oynadığı 19 maçta attığı 12 golle yeteneklerini gözler önüne seren Elmander, burada kazandığı çifte kupa ve akabindeki bir senelik Hollanda macerasının ardından, 2004 yılında rotayı bir başka İskandinav ülkesi Danimarka'ya çevirdi ve Brondby takımına transfer oldu. Danimarka ekibinin teknik direktörü Michael Laudrup ile futbolunu olgunlaştırma fırsatını bulan Elmander, Laudrup'un, 4-2-3-1 taktiğinde santrforun arkasındaki ''Gezici forvet'' pozisyonunda oynarken, takımının hücum aksiyonlarında başrolde olsa da bitirici vuruşu yapan isim çoğunlukla o değildi. Genç oyuncu, takımın en skorer iki ismi Thomas Kahlenberg ve Morten Skoubo'ya yaptığı servislerle ön plana çıkarken, attığı 9 golle skorer kimliğini de sergiledi. Sezon sonunda şampiyon olan takımında ''yılın oyuncusu'' seçilerek de performansının karşılığını alan Elmander, 2005-2006 sezonunda performansını daha da yükseltti. O sezon çoğunlukla orta sahada hücuma yönelik, ihtiyaç durumunda ise ileri uçta görevlendirilen genç oyuncu, ligdeki 33 maçın 31'inde toplam 2 bin 690 dakika forma giyerken 13 gol kaydetti ve sezon sonunda İsveç Milli Takımı'nın 2006 Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi. Kupada iki maçta sonradan oyuna giren Elmander, organizasyonun ardından 4,5 milyon avro karşılığında Fransa'nın Toulouse takımı tarafından transfer edildi. Fransız ekibinde santrfor pozisyonunda görev alan İsveçli oyuncu, 32 maçta 11 gol attı ve ilk sezonunda takımının ligi üçüncü bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesi almasında başrolü oynadı. Elmander, Ligue 1'deki ikinci sezonunda da aynı istatistiği tekrarlayarak 32 maçta 11 gol attı. 2007-2008 sezonu sonunda ismi Galatasaray ile de bolca anılan Johan Elmander, 11 milyon pound transfer ücretiyle Bolton Wanderers'a geçiş yaptı ve kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. İlk sezonunda ligde 30 maça çıkan ve attığı 5 golle skor üretme gücü beklentilerin altında kalan Elmander, ikinci sezonunda ise yalnızca 3 gol kaydedebildi. O sezon yavaş yavaş takımdaki yerini de kaybeden İsveçli oyuncu, forma giydiği 25 maçın yalnızca 15'inde ilk 11'de yer aldı. Geride kalan 2010-2011 sezonu ise golcü oyuncu için İngiltere kariyerinin zirvesiydi. Bu sezon takımının oynadığı 37 maçın yalnızca sonuncusunda oynamayan ve diğer karşılaşmaların tamamında ilk 11'de sahaya çıkan Elmander, attığı 10 gol ve yaptığı 5 asistle takımının attığı gollerin yaklaşık 3'te 1'inde doğrudan pay sahibi oldu. Yıldız oyuncu ayrıca, forma giydiği 36 maçın 11'inde orta alanda görev yaptı. Johan Elmander, 2002 yılından bu yana taşıdığı milli forma ile de 52 maçta 14 gol attı. 1.88 metre boyundaki Johan Elmander, hava toplarındaki hakimiyetinin yanı sıra uzun boyuna rağmen sahip olduğu top tekniği, istikrarı ve takım oyununa yatkınlığı ile biliniyor.