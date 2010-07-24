-CİM BOM'A DANİMARKALI VE İSVEÇLİ HAKEM İSTANBUL (A.A) - 24.07.2010 - Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sırp temsilcisi OFK Belgrad ile yapacağı 3. ön eleme turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İki takım arasında 29 Temmuz Perşembe günü Ali Sami Yen Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak ilk maçı Danimarkalı hakem Nicolai Vollquartz yönetecek. Başkent Belgrad'daki Omladinski Stadı'nda 5 Ağustos Perşembe günü TSİ 18.30'da başlayacak rövanş maçında ise İsveçli hakem Daniel Stalhammar görev yapacak.