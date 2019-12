‘Cim-Bom’a bayıldım’

Beşiktaş’ın hocası Denizli, bu haftaki rakiplerinin Benfica ve Hertha maçlarında üst düzey oynadığını belirtti, “Galatasaray’ın bazı maçlarına futbolsever olarak bayıldım” diye konuştu



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, camianın şampiyonluk beklentisinin, takımın önünde olduğunu belirtti, bu haftaki rakibi Galatasaray ile ilgili de ilginç tespitler yaptı.

NTV’de yayınlanan “% 100 Futbol” programına katılan Denizli, “Futbolcular, Beşiktaş’ta ne için bulunduklarını fark edecekler. Şampiyonluğun ne demek olduğunu yaşayanlar bilir. Kavganın, mücadelenin, hırsın ve psikolojik savaşın olduğu yerde mutlu son olur. Taraftarın ve camianın şampiyonluk özlemi, futbol takımının önünde. Biz bunu öne çekmeye çalışıyoruz ve tam ortasındayız” dedi.



Galatasaray’ın özellikle UEFA Kupası’ndaki Benfica ve Hertha maçlarında üst düzey oynadığına dikkat çeken tecrübeli teknik adam, “Galatasaray’ın bazı maçlarına futbolsever olarak bayıldım. Hücum zenginlikleri bizi korkutmaz, ama bazı şeyleri düşünmemizi ön plana çıkarır. Şartlar ne olursa olsun keyifli bir pazar akşamı olacak. Onlar da biz de önde oynayıp kazanmayı deneyen takımlarız” diye konuştu.



Beşiktaş'a kafasındaki hücum futbolunu oynatmak ve bunun sonucunda şampiyon olmak için geldiğini söyleyen Mustafa Denizli, takımın kendisi gelmeden önce daha garantiye giden ve büyük takım formatından uzak bir anlayışla oynadığını belirtti.



"Varoluş nedenim ofansif futbol. Defansif organizasyon kolaydır. Ancak devamlı defans yaparsan, futbolcuları kazanmaya inandıramazsın" diyen deneyimli çalıştırıcı, felsefesinin zamanla oturacağını ifade etti.



Beşiktaş'ın kadrosunun tempolu futbola uygun olduğunu belirten Denizli, "Ankaraspor maçı dışında futboldan memnun olmayan eleştiri almadık. Belki puan kaybettik, ama hepsinde kazanacak kadar pozisyon ürettik. O yüzden bu format kendi içinde üretimle devam edecek. Zaman zaman isimler değişecek ama sistem zamanla oturacak" diye konuştu.



"5 PUAN GERİDE DAHİ OLSAK ŞAMPİYONUZ"



Beşiktaş'a gelmeden önce kendi kafasında hesap yaptığını ve şu an o hesabın 3-4 puan gerisinde olduklarını anlatan Mustafa Denizli, "Şu anda kafamda olan zorluk derecesini yaşıyoruz, ancak Şubat ayının ortasından itibaren çok fazla sorunumuz kalmaz" dedi.



Bir antrenörün görevinin takıma iyi futbol oynatmak olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Kötü oynayıp puan kaybettiğimizde görevimi yapmamış olurum, ama takım iyi oynayıp kaybederse o noktada antrenörün yapabileceği bir şey olmaz. Bizim görüntümüz bundan sonra geriye gitmez ileri gider. Takımın şu anki performansı bunu gösteriyor. İlk yarıyı yani 17. haftayı en kötümser düşünceyle liderin 5 puan gerisinde dahi bitirsek şampiyon olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.



Güntekin Onay'ın "Son yıllarda şampiyon olamamak, oyuncular üzerinde baskı yaratıyor mu?" şeklindeki sorusuna da Denizli, "Herkes niçin Beşiktaş forması giydiğini bilmeli. Şampiyonluğun ne olduğunu öğrenecekler. Zorluk yaşıyoruz ve biraz daha yaşayacağız. Ancak bu özgüven sorununu aşmak için çalışıyoruz. Taraftarın ve camianın özlemi futbolcuların önünde. Biz de kadroyu o noktaya çekmeye çalışıyoruz ve çekeceğiz. Özgüven sorunu olduğunu bilerek geldim. Kolay bir çalışma değil ama Beşiktaş bu yola girdi. Kazanamadığımz zaman da futbolcularda bu güveni görmeye başladık. Ben de hedefe olan inancımı moleküllerime kadar hissediyorum" diye yanıt verdi.



"ÜRETKENLİKTE PROBLEM YOK"



Rıdvan Dilmen'in, "Hücumdaki adamlar savunma yönünde yumuşak kalıyor. Takım savunmasında sıkıntı olduğunu düşünüyorum" şeklindeki değerlendirmesine Denizli, "Fazla adamla hücuma çıkmak avantajdır. Önemli olan top kaybetmemek. Türkiyedeki en büyük sorun bu" şeklinde görüş belirtti.



Top kaybını asgariye indirmeye çalıştıklarını belirten Mustafa Denizli, "Bunu telafi edecek, fiziki yönü ön plana çıkan oyuncular. Barcelona da aynı formatı uyguluyor. 4-3-3 top rakipteyken 4-5-1'e döner. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz, yoksa bu sistemin etkinliği kalmaz. Ancak Barcelona'nın rakipleri daha güçlü. Real Madrid, Sevilla vs... Bizim ligde daha zayıf rakipler olduğu için, özellikle orta alandaki oyuncular daha farklı özellikte olsa da, hücum gücümüzle bunu sağlamaya çalışoruz. Üretkenliğimizde bir problem yok zaten" dedi.



Beşiktaş'ın ligin ilk 5 sırasındaki takımları yenememiş olmasıyla ilgili bir soruya ise Denizli, "Biz belki üst sıralardaki takımları yenemedik ama, Sivasspor'u ve Bursaspor'u yenecek kadar pozisyon bulduk, Kayseri'de pozisyon vermeden kaybettik. Fenerbahçe karşısında da 10 kişi kaldık. Bu maçlarda hep kazanmaya yakın olan taraftık" şeklinde yanıt verdi.



"EKREM KAFAMDA YOKTU"



Oyuncu tercihleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı çalıştırıcı, Beşiktaş'a ilk geldiğinde kafasındaki takımda Ekrem Dağ'ın olmadığını, ancak performansıyla formayı hak ettiğini söyledi.



"Formayı hoca değil, oyuncu alır" diyen Denizli, bazı oyuncuların zaman zaman format nedeniyle şans bulamayabileceğini belirterek, "Bu olay Bobo için de geçerli. Ama bu formatta ilk değerlendirdiğim isim Nobre. Bobo'nun şanssızlğı Nobre'nin en formda oyunculardan biri olması. Ben her oyuncumu maksimum düzeyde tutmak ve onlardan gerekli verimi almakla yükümlüyüm" dedi.



Son haftaların formsuz ismi Delgado konusunda ise Mustafa Denizli, ''Delgado'nun zorluğa alışkın özellikleri var. Henüz açığa çıkmamış. Delgado kaptan olarak ilk defa futbolcularla Ankaragücü maçı öncesi kısa bir konuşma yaptı. Bundan mutlu oldum. Tahmin ediyorum bundan sonra buna devam edecek. Zaten devam etmesi lazım. 2-2,5 ayın sonunda ilk defa konuştu'' dedi.



Fazla şans vermediği Seric konusunda ise Denizli, ''Seric'e görev verme konusunda fazla istekli olmama rağmen yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle yapamadım. Bunun için takım için önemli bir yabancı oyuncuyu çıkarmam lazım'' diye konuştu.