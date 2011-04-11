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Spor

''CİM BOM'' ZORA YİNE GELEMEDİ İSTANBUL (A.A)

11 Nisan 2011 00:42

-''CİM BOM'' ZORA YİNE GELEMEDİ İSTANBUL (A.A) - 10.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a 1-0 yenilen Galatasaray, son dönemdeki ''büyük'' maçları kazanamama alışkanlığını devam ettirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmış Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor ile 2010 yılının başından bu yana oynadığı hiçbir lig maçında galibiyete ulaşamadı. ''Cim Bom'', bu 4 takımla 2010 yılının başından beri yaptığı 10 lig maçından 3'ünde berabere kalırken, 7 kez yenildi, hiç galibiyet alamadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda sadece 2 gol atabilirken, kalesinde ise 12 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekibin 2010 yılından itibaren, şampiyonluk yaşayan 4 rakibiyle ligde oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: 2009-2010 Sezonu: 21.02.2010   Beşiktaş-Galatasaray      1-1 21.03.2010   Trabzonspor-Galatasaray   1-0 28.03.2010   Galatasaray-Fenerbahçe    0-1 25.04.2010   Galatasaray-Bursaspor     0-0     2010-2011 Sezonu: 22.08.2010   Galatasaray-Bursaspor     0-2 24.10.2010   Fenerbahçe-Galatasaray    0-0 07.11.2010   Trabzonspor-Galatasaray   2-0 28.11.2010   Galatasaray-Beşiktaş      1-2 29.01.2011   Bursaspor-Galatasaray     2-0 19.04.2011   Galatasaray-Trabzonspor   0-1

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