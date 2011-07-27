-CİM BOM TARAFTARININ KARŞISINA ÇIKIYOR İSTANBUL (A.A) - 27.07.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde İstanbul'da ilk kez yarın taraftarının karşısına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, özel maçta İngiltere'nin önde gelen kulüplerinden Liverpool ile karşılaşacak. Türk Telekom Arena'daki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Bu sezon öncesi yurt dışı kampında toplam 4 hazırlık maçı yapan Galatasaray, 1 galibiyet alırken, 2 kez berabere kaldı, 1 kez de yenildi. Yurt dışı kampında Türkiyemspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, Unterhaching ile 1-1 berabere kalıp, Twente'ye ise 1-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar, son olarak da İtalya'nın İnter takımıyla yaptıkları hazırlık maçından golsüz berabere ayrıldı.