-''Cim Bom'' potada doludizgin İSTANBUL (A.A) - 22.10.2011 - Basketbolda, Galatasaray Medical Park Erkek Takımı'nın bileği bükülemiyor. Sarı-kırmızılı takım, Beko Basketbol Ligi'nde bugün yaptığı maçta Banvit'i de yenerek, bu sezon yaptığı 10'uncu resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Geçen sezon Oktay Mahmuti'nin antrenörlüğe gelmesiyle Beko Basketbol Ligi'nde play-off'ta final oynayan ve bu sezon da kadrosunu Jaka Lakovic, Darius Songaila, Furkan Aldemir ve Lukas Gordon gibi yıldız oyuncularla güçlendiren Galatasaray Medical Park, oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe Ülker'i yenerek 27'nci Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray Medical Park erkek takımı, ilk kez mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde de deplasmanda Polonya'nın Asseco Prokom takımını 76-72 yenerek, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına galibiyetle başladı. THY Avrupa Ligi elemelerinde PAOK, Asvel ve Lietuvos Rytas'ı yenerek ligde gruplara kalma başarısını gösteren sarı-kırmızılılar, Samsun'da yapılan Spor Toto Türkiye Kupası (D) Grubu maçlarında Erdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Kırmızı'yı mağlup ederek, grubunu lider olarak tamamladı. Beko Basketbol Ligi'nde ilk hafta deplasmanda Olin Edirne'yi 98-71'lik skorla mağlup eden ''Cim Bom'', bugün de Banvit'i 84-73 yenerek yeni sezonda yaptığı 10 resmi maçın tamamını kazanmayı başardı.