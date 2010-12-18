-CİM BOM MUTLU BİTİRMEK İSTİYOR İSTANBUL (A.A) - 18.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray, ilk yarının son haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile yapacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Ligde yaptığı son 5 karşılaşmada sadece 4 puan toplayabilen ve dün lider Trabzonspor'un kazanmasıyla, maç eksiğiyle bu takımla arasındaki puan farkı 22'ye çıkan sarı-kırmızılı takım, Konyaspor maçından kayıpsız geçerek devre arasına moralli girmek istiyor. Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Pino ile sakatlıkları bulunan Baros ve Sabri ile tedavisi sürdürülen Mustafa Sarp, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde öğleyin toplanacak olan sarı-kırmızılı takım, akşam saatlerinde THY'nin özel seferiyle Konya'ya gidecek. Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem İlker Meral yönetecek. -LİGDE 23. RANDEVU- Galatasaray ile Konyaspor, yarın yapılacak maçla birlikte lig tarihinde 23. randevuya çıkacak. Galatasaray, rakibiyle şimdiye dek yaptığı 22 karşılaşmada galibiyet sayısında 17-2 üstünlük kurdu. İki ekip arasındaki 3 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda attığı toplam 48 gole karşılık filelerinde 15 gol gördü. Öte yandan, 2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanırken, bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu maç oldu. -KONYA'DAKİ MAÇLAR- Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı maçlarda rakibi karşısında galibiyetlerde 7-2 önde bulunuyor. Konya'daki 11 maçta 7 galibiyet elde eden ''Cim Bom'', rakibine 2 kez yenildi. İki takım Konya'da ayrıca 1990-91 sezonunda 1-1, 2006-07 sezonunda ise 2-2 berabere kaldı. -KONYASPOR 11 MAÇTIR KAZANAMIYOR- Konyaspor, Galatasaray'ı ligde 11 maçtır yenemiyor. Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında kendi evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 11 maçtan 9'unu yitirdi, 2'sinde barebere kaldı, hiç galip gelemedi.