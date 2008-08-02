Cim Bom lige döndü

Fortis Türkiye Kupası yarın final rövanş maçında Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla finale yükselemedi.





Ali Sami Yen Stadı'ndaki maça ev sahibi ekip baskılı başlarken, Lincoln, Hakan Şükür ve Mehmet Topal ile rakip kaleyi zorladılar. Konuk Gençlerbirliği ise hızlı akınlarda Kahe ve Hakan ile etkili olurken ilk yarıdan her iki ekip de gol çıkaramadı.





İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf ise Gençlerbirliği oldu. Orta alanda rakibine baskı kuran başkent temsilcisi, ilk 20 dakikalık dilimde Kahe, Hakan ve Mehmet ile girdiği 4 net pozisyonu değerlendiremezken, aradığı gole 76. dakikada Tuna'nın röveşata golüyle ulaştı ve 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde psikolojik olarak oyundan kopan Galatasaray'a 90. dakikada Ümit Karan'ın golü yetmedi. Lincoln de uzatma anlarında bir penaltı atışında yararlanamadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.





14 kezle Türkiye Kupası'nı müzesine en çok götüren takım olan Galatasaray bu sonuçla son 2 sezonda olduğu gibi bu sezon da finalin dışında kalırken, Gençlerbirliği ise tarihinde 5. kez kupa finaline yükselme başarısı gösterdi.





Başkent ekibinin 7 Mayıs'ta İzmir'de yapılacak final karşılaşmasındaki rakibi Kayserispor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maçın ardından belli olacak. Kayseri Atatürk Stadı'ndaki maç bugün saat 20.00'de başlayacak. Kayserispor deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanarak büyük bir avantaj elde etmişti.

GALATASARAY: 1 - GENÇLERBİRLİĞİ: 1

Stat: Ali Sami Yen

Hakemler: Hüseyin Göçek xxx, Cemal Bingül xxx, Mustafa İspiroğlu xxx

Galatasaray: Aykut x, Sabri xx, Servet xx (Dk. 62 Okan x), Emre x, Volkan xx, Ayhan xx (Dk. 80 Barış x), Lincoln xx, Mehmet Topal x, Arda xx, Nonda x, Hakan Şükür x (Dk. 64 Ümit xx)

Gençlerbirliği: Recep xxx, Erhan xx, Tuna xxx, El Saka xxx, Ergün xx, Mehmet Çakır xxx, Kerem xx, Addo xx, Hakan xx (Dk. 60 Engin xx), Ferhat xx (Dk. 60 Mehmet Nas xx), Kahe x (Dk. 82 Isaac x)

Gol: Dk. 76 Tuna (Gençlerbirliği), Dk. 90 Ümit (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Dk. 72 Erhan, Dk. 85 Kerem, Dk. 88 El Saka (Gençlerbirliği), Dk. 90 Ümit (Galatasaray)





MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Lincoln'ün sert şutunda top kaleci Recep'ten dönerken, kale önünde seken topa Hakan Şükür müdahale edemedi ve Gençlerbirliği savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

12. dakikada sağdan Ayhan'ın ortasında, ceza alanında iyi yükselen Hakan Şükür'ün kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

16. dakikada Lincoln'ün sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanında Mehmet Topal kafayı vurdu ve meşin yuvarlak yandan auta gitti.

21. dakikada Servet'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Recep meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.

26. dakikada Lincoln'ün ortaladığı topu ceza alanında Hakan Şükür göğsüyle Nonda'nın önüne indirdi, ancak araya giren savunma oyuncuları, bu futbolcunun topa vurmasını önledi.

31. dakikada Mehmet Topal'ın ceza alanı dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

36. dakikada Mehmet Çakır'ın ara pasıyla sağdan Galatasaray ceza alanına giren Hakan'ın yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kaleye paralel olarak yandan az farkla auta gitti.

38. dakikada ceza yayı önünden Lincoln'ün yaptığı sert vuruşta, kaleci Recep uzanarak topu kornere çeldi.

45. dakikada El Saka'nın pasında topla buluşan Kahe'nin ceza alanına girmeden yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.

49. dakikada çalımlarla ceza alanı önüne dek gelen Lincoln'ün vuruşu istediği gibi olmayınca, kaleci Recep meşin yuvarlağın sahibi oldu.

54. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Mehmet Çakır'ın sert şutunda, top savunmadan sekerek arka direkte Kahe'nin önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda ise Aykut, meşin yuvarlağı kornere çelerek kalesinde önemli bir tehlikeyi önledi.

58. dakikada Kerem'in derinlemesine pasında Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Hakan, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşunda, top yandan az farkla auta çıktı.

61. dakikada ceza alanı sol çaprazından Engin'in sert şutunda, kaleci Aykut meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.

68. dakikada Kahe'nin arapasıyla Galatasaray ceza alanına giren Engin'in sağ çaprazdan vuruşu kötü olunca, Aykut rahat bir biçimde topu kontrol etti.

69. dakikada Mehmet Çakır'ın pasında arka direkte bomboş durumda kalan Kahe, rahat bir biçimde kaleye gönderebileceği topu ıskalayınca, önemli bir gol fırsatını değerlendirememiş oldu.

76. dakikada Gençlerbirliği, Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Ergin'in sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanında El Saka topu kafayla indirirken, Tuna da şık bir rövaşatayla fileleri havalandırdı: 0-1

90. dakikada sağdan Lincoln'ün yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top Ümit'in önünde kaldı. Bu oyuncu da altıpas çizgisi önünde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru eşitledi: 1-1

Yine aynı dakikada ceza alanında Addo'nun müdahalesiyle Lincoln yerde kalırken, hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu da Lincoln kullanırken, kaleci Recep topu kurtararak kalesinde ikinci gole izin vermedi.