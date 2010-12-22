-CİM BOM İTALYA'DA TUTUNAMADI ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Galatasaray Cafe Crown Basketbol takımı, ikinci tura çıkmayı daha önce garantilediği FIBA Erkekler Avrupa Kupası (E) Grubu'ndaki son maçında, İtalya'nın Bennet Cantu takımına deplasmanda 75-72 yenildi. Slovenyalı Sasa Pukl, İspanyol Oscar Perea ile Hırvat Alfred Jovovic'in düdük çaldığı maçta Bennet Cantu, ilk periyotu 25-13, devreyi de 39-34 önde tamamladı. 3. periyotu 57-55 geride bitiren Galatasaray Cafe Crown, maçı da 75-72 kaybetti. Sarı-kırmızılılarda Rochestie 14, Andric ve Rancik ise 12'şer sayı ile oynadılar.