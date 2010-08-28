-CİM BOM İLE ES ES 49. RANDEVUDA İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yarın yapılacak Eskişehirspor-Galatasaray maçıyla birlikte her iki ekip lig tarihinde 49. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan lig maçlarında Galatasaray, Eskişehirspor'a galibiyet sayısında 19-9, gol sayısında da 64-46 üstünlük kurarken, iki ekip arasındaki 20 maç da berabere sonuçlandı. Geçen sezon yapılan lig maçlarında taraflar İstanbul'da 1-1 berabere kalırken, Eskişehir'de yapılan maçı 2-1 ev sahibi ekip kazandı. -ESKİŞEHİR'DEKİ MAÇLAR- Galatasaray ile Eskişehirspor takımları lig tarihinde Eskişehir'de 24 kez karşılaştı. Eskişehir Atatürk Stadı'ndaki maçlarda her iki takım da 7'şer galibiyet alırken, taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı. Eskişehir'de ev sahibi ekibin toplam 26 golüne, Galatasaray 24 golle yanıt verdi. Eskişehirspor, lig tarihinde Galatasaray karşısında elde ettiği toplam 9 galibiyetten 7'sini kendi sahasında aldı. Bu arada, iki takım arasında 1970-71 sezonunda Eskişehir'de yapılan maç, Galatasaray 1-0 öndeyken çıkan saha olayları nedeniyle yarıda kalırken, Futbol Federasyonu karşılaşmanın sonucunu Galatasaray lehine hükmen 3-0 tescil etti. -ESKİŞEHİRSPOR SON 4 MAÇI YİTİRMEDİ- Eskişehirspor, Galatasaray ile yaptığı son 4 lig maçını da yitirmedi. Kırmızı-siyahlı ekip, 2008-09 sezonundaki maçları Eskişehir'de 4-2, İstanbul'da 1-0'lık skorlarla kazanırken, geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı rakibini kendi evinde 2-1'lik skorla mağlup etti. -EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER- İki takım arasındaki rekabette taraflar birbirlerine karşı en farklı skorlu galibiyetleri 3'er farklı sonuçlarla aldı. Galatasaray, 1980-81 sezonunda 4-1, 1970-71 (hükmen), 1973-74, 1978-79 ve 1995-96 sezonlarında 3-0 galip gelirken, Eskişehirspor ise 1984-85 sezonunda 3-0 üstünlük sağladı. -BERABERLİKLER AĞIR BASIYOR- Galatasaray ile Eskişehirspor takımları arasında lig tarihindeki maçlara bakıldığında beraberliklerin ağır bastığı gözüküyor. İki takım arasındaki geride kalan 48 lig maçından 20'si berabere sonuçlandı. Bu arada, 20 beraberlik içinde tam 11 tanesi 1-1 sonuçlanırken, bu sonuç iki takım arasında en sık rastlanan skor olarak kayıtlara geçti.