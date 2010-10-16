-CİM BOM İLE ANKARAGÜCÜ 91. KEZ İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - Galatasaray ile Ankaragücü lig tarihinde yarın 91. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde şimdiye dek yapılan 90 maçta, Galatasaray'ın galibiyet sayısında 57-14 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar, 19 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın ligde attığı toplam 182 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 74 golle karşılık verebildi. Geçen sezonki maçları Ankara'da Ankaragücü, İstanbul'da da Galatasaray aynı skorla 3-0 kazandı. -GALATASARAY, İÇ SAHADA AÇIK ARA ÖNDE- Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu. İki takım şimdiye dek İstanbul'da 44 kez karşı karşıya gelirken, Galatasaray 34 kez, Ankaragücü ise yalnızca 2 kez galip gelebildi. İstanbul'daki 8 maç da berabere sonuçlandı. Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 galip geldi. -EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER- Galatasaray, Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini, 1992-1993 sezonunun son haftasında, Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezonu Beşiktaş'ın önünde averajla şampiyon tamamladı. ''Cim Bom'' ayrıca, 1995-1996 ve 1999-2000 sezonlarındaki maçlarda 5-0 galip geldi. Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.