Cim Bom güle oynaya







Bir çok as futbolcusundan sakatlıkları nedeniyle yararlanamadığı maçtan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, grubu ilk 2 sıra içinde bitirme yolunda büyük avantaj yakaladı.





Ali Sami Yen Stadı'nda az sayıda seyirci önünde oyanan maça iyi başlayan taraf Sarıyer oldu. İlk dakikalarda rakip kalede tehlikeler yaratn TFF 2. Lig temsilcisi, yakaladığı pozisyonlarda kaleci Aykut'a takıldı.





Galatasaray ise bulduğu ilk pozisyonda, Serkan Çalık'ın kornerden gelen topa düzgün kafa vuruşuyla öne geçerken, ilk yarının skorunu 26. dakikada Ümit Karan belirledi: 2-0.





Skorun verdiği avantajla ikinci yarıda daha rahat bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, kalesinde rakibine pozisyon şansı vermezken, 81. dakikada Barış'ın attığı golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.





Bu sonuçla Fortis Türkiye Kupası'ndaki 3. maçında ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye çıkaran Galatasaray, son maçlar öncesi D Grubu'ndan bir üst tura yükselmeyi büyük ölçüde garantiledi.





HASAN ŞAŞ'IN ŞANSSIZLIĞI

Maçın ilk dakikalarında sakatlanan Galatasaraylı Hasan Şaş, karşılaşmaya devam edemeyerek büyük şanssızlık yaşadı.



Henüz 2. dakikada Sarıyerli defans oyuncusu Niyazi'nin müdahalesiyle yerde kalan Hasan, sedyeyle çıkarıldığı saha kenarında yapılan tedavisi sonrası oyuna dönse de kısa bir süre sonra maçtaki yerini Mehmet Topal'a bırakmak zorunda kaldı.





Teknik direktör Karl Heinz Feldkamp'ın Sarıyer karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Adrian Carrusca ise, sergilediği performansla göz doldurdu.





Sarı-kırmızılı takımda adı sık sık gönderilecek oyuncular arasında gösterilen Arjantinli futbolcu, saha içindeki mücadelesiyle övgü alırken, şık hareketlerinin ardından Ümit'e verdiği gol pası da alkış topladı.





GALATASARAY: 3 - SARIYER: 0

Stat: Ali Sami Yen

Hakemler: Süleyman Abay xxx, Cemal Bingül xxx, Mustafa İspiroğlu xxx

Galatasaray: Aykut xx, Sabri xx, Servet xx (Dk. 83 Bouzid x), Emre xx, Volkan xx, Hasan x (Dk. 7 Mehmet Topal xx), Barış xxx, Mehmet Güven xx, Carrusca xxx (Dk. 88 Hakan Balta ?), Serkan xxx, Ümit xxx

Sarıyer: Ethem xx, Hicabi xx, Niyazi xx, Mustafa xx, Tayfun xx, Musa xx, Zeki xx, Atahan x (Dk. 65 Umut x), Özgür x (Dk. 57 Emrah x), Eyüp xx, Ertan x (Dk. 80 Salim x)

Goller: Dk. 13 Serkan, Dk. 26 Ümit, Dk. 81 Barış (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Dk. 7 Niyazi, Dk. 41 Zeki, Dk. 80 Musa, Dk. 90 Emrah (Sarıyer), Dk. 45 Servet, Dk. 90 Serkan (Galatasaray)





MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada savunmadan atılan uzun pasla Sarıyer'de Musa, Galatasaray defansının arkasına sarkarken, kalesini hızla terk eden Aykut, ceza sahası önünde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

13. dakikada soldan Barış'ın kullandığı korner vuruşunda, ön direkte iyi yer tutan Serkan, kafayla topu ağlara göndererek Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

26. dakikada kendi sahasından aldığı topla çalımlarla atağa kalkan Carrusca'nın derinlemesine pasında, kaleciyle karşı karşıya kalan Ümit, ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

70. dakikada Tayfun'un ceza sahası dışında sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.

77. dakikada Carrusca'nın ara pasıyla sol çaprazdan Sarıyer ceza sahasına giren Serkan'ın vuruşunda, kaleci Ethem'in bacaklarının arasından sekerek geçen top, direğin yanından kornere çıktı.

81. dakikada Barış'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, defanstan da seken top kaleci Ethem'i yanıltarak, filelere gitti: 3-0.