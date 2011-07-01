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Spor

CİM BOM GORDON'U RENKLERİNE BAĞLADI İSTANBUL (A.A)

01 Temmuz 2011 16:17

-CİM BOM GORDON'U RENKLERİNE BAĞLADI İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2010-11 sezonunda Yunanistan takımlarından Olympiakos forması giyen ABD'li oyuncu Jamon Gordon ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.  Sarı-kırmızılı kulüp, resmi internet sitesinden transferi duyururken, bir ve iki numaralı pozisyonlarda görev yapabilen 1.91 metre boyundaki Gordon'un, NCAA kariyerinde Virginia Tech Hokies ekibi için oynadığı ifade edildi. Kolej yıllarında savunmadaki başarısıyla çeşitli ödüller kazanan 27 yaşındaki oyuncunun, son 2 sezonda Avrupa Ligi'nde de forma giydiği belirtildi.  Jamon Gordon, Türkiye'de 2007-2008 sezonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi takımında forma giymişti. 

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