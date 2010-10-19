-CİM BOM FATMA NİNE'Yİ ÜZDÜ ARTVİN (A.A) - 19.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de, hafta sonu oynanan Galatasaray-Ankaragücü maçını izleyen 105 yaşındaki Galatasaray taraftarı Fatma Çolak, memleketi Artvin'in Şavşat ilçesine döndü. Ali Sami Yen Stadı'nda önceki günü oynanan ve Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 4-2 yenildiği maçı izleyen Galatasaray taraftarı 105 yaşındaki Fatma Çolak, beraberinde oğlu Ziver Çolak ile Kars Havaalanı'na geldikten sonra karayoluyla Artvin'in Şavşat ilçesine ulaştı. Oldukça üzgün olduğu gözlenen ve ilçe girişindeki Yavuzköy'de vatandaşlarca karşılanan Fatma Nine, basın mensuplarının maça ilişkin sorularını yanıtlamadı. Elinde Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın armağan ettiği kupa bulunan Fatma Çolak'ın oğlu Ziver Çolak, annesinin Ankaragücü yenilgisinden oldukça etkilendiğini, gece uyurken sabaha kadar sayıkladığını ve zaman zaman uyanıp ''Galatasaray'' şeklinde bağırdığını söyledi. Fatma nineyi karşılamaya gelen ancak Galatasaray taraftarı olmayan bazı taraftarlar da Galatasaray'ın yenilmesine Fatma nine dolayısıyla üzüldüklerini söylediler. Galatasaray Kulübü'nün 105. kuruluş yılı olması nedeniyle Artvin'in Şavşat ilçesinden İstanbul'a getirilen ve üzerinde 105 numaralı forması olan Fatma Çolak, Ankaragücü maçını izlemişti. Maç öncesi sahada kendisi için özel bir tören düzenlenen Fatma nineye, Adnan Polat tarafından üzerinde ''Galatasaray'ımızla aynı yaştaki Fatma Çolak'ın 105 yaşını kutlarım'' yazılı kupa hediye edilmişti.