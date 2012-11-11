Galatasaray direkten döndü!

Şampiyonlar Ligi'nden Cluj galibiyeti ile dönen Galatasaray, Mersin deplasmanında direkleri geçemedi.

İki topu direkten dönen, Umut'un golü ile öne geçen Galatasaray, Nobre'nin golüne engel olmadı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'deki son iki maçında Kayserispor'u 3-0, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3-1 yenen ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Romanya'nın Cluj ekibini 3-1 mağlup eden Galatasaray, Mersin deplasmanında karşılaşmaya kontrollü başladı. Maçın başından itibaren çok pas yapan konuk ekip topun rakipte kalmasına bu sayede engel oldu.

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını Galatasaray gerçekleştirdi. Umut Bulut ile gole yaklaşan sarı-kırmızılı ekip direği geçemedi. Orta sahadan gönderilen uzun topu Selçuk İnan kafayla arka direkte bulunan Umut Bulut'a indirdi. Umut Bulut kalecinin sağından şutunu çekti ancak top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Maçın ilk yarısında Mersin İdman Yurdu ciddi bir atak gerçekleştiremezken Galatasaray, Umut'tan sonra Eboue ile bir kez daha direğe takıldı. Selçuk'un ceza sahası sağ çaprazına gönderdiği pasta Eboue'nin dar açıdan yaptığı vuruş üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

İlk yarıda iki kez direğe takılan Galatasaray, Mersin deplasmanında soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

Sarı-kırmızılı ekip ikinci yarıya golle başladı. İlk yarıda direği geçemeyen Umut Bulut bu sefer affetmedi ve takımını 48. dakikada Mersin deplasmanında 1-0 öne geçirdi.

GOL 48. DAKİKA (UMUT BULUT): Sağ köşeden Selçuk'un kullandığı kornerde savunmanın karşıladığı topa ceza sahası dışından Emre gelişine voleyi vurdu. Sehic Emre'nin sert vuruşunu kontrol edemedi, boşta kalan topu Umut filelere gönderdi:1-0.

Golden sonra oyunu geniş bir alana yayn konuk ekip rakibini üstüne çekerek savunmanın arkasına atılan toplarla ikinci golü aramaya başladı.

İkinci yarıda Culio ile etkili olan Mersin İdman Yurdu beraberlik için nadirde olsa Galatasary kalesine yüklenmeye başladı. Culio'nun önderliğinde etkili olan konuk ekip beraberlik golünü Mert Nobre ile buldu.

GOL 63. DAKİKA (MERT NOBRE): Culio'nun sol köşeden kullandığı kornere iyi yükselen Nobre güzel bir kafa vuruşu ile topu ağlara yolladı:1-1.

Kalesinde golü gören Galatasaray kalan dakikalarda galibiyet için Mersin İdman Yurdu kalesine yeniden yüklemeye başladı. İlk yarının aksine Galatasaray ataklarına karşılık veren Mersin zaman zaman net pozisyonlar yakaladı.

Kalan dakikalar iki takım açısından da sonuç vermerdi ve mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray puanını 22'ye Mersin İdman Yurdu ise 9'a çıkardı.

Maçın künyesi:

Mersin İdmanyurdu: 1 - Galatasaray: 1

Stat: Tevfik Sırrı Gür

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Mustafa Sönmez, Bahtiyar Birinci

Mersin İdmanyurdu: Sehic, Stepanov, Ivan, Nduka (Dk. 90 Bueno), Ergin Keleş (Dk. 85 Eren Tozlu), Culio, Nobre, Ben Yahia (Dk. 90 Nurullah), Mustafa Keçeli, Hakan Bayraktar, Serkan Yanık

Galatasaray: Muslera, Cris, Hamit (Dk. 89 Sabri), Selçuk, Riera, Danny, Burak, Umut, Eboue, Yekta (Dk. 67 Amrabat), Emre Çolak (Dk. 77 Aydın)

Goller: Dk. 48 Umut (Galatasaray), Dk. 63 Nobre (Mersin İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Dk. 50 Serkan Yanık, Dk. 74 Culio (Mersin İdmanyurdu), Dk. 55 Riera (Galatasaray)