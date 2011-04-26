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Spor

CİM BOM DERBİYE HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A)

26 Nisan 2011 17:59

-CİM BOM DERBİYE HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 26.04.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 30 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Ünder yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı bildirildi. Grip olan Servet Çetin antrenmana katılmadığı, adalesinde zorlanma bulunan Gökhan Zan'ın ise koşu ve saha egzersizleri yaptığı kaydedildi. Sakatlıkları bulunan Bogdan Stancu, Aykut Erçetin, Serkan Kurtuluş ve Lorik Cana'nın tedavisine devam edildiği, Yekta Kurtuluş, Cem Sultan ile Harry Kewell'ın ise fizyoterapist eşliğinde sahada çalıştığı belirtildi.  Arda Turan'a ise bireysel antrenman çalışması uygulandığı ifade edildi.  Sarı-kırmızılı takım, derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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