-''Cim Bom'' büyük maçları çok zor kazanıyor İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın ezeli rakibi Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, son dönemde ''büyük'' maçları kazanmakta oldukça zorlanıyor. Sarı-kırmızılı futbol takımı, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmış takımlar Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor ile 2010 yılının başından bu yana oynadığı maçlardan sadece 1'ini, o da son randevuda Bursaspor'u 87. dakika golüyle yenebildi. ''Cim Bom'', bu 4 takımla 2010 yılının başından beri yaptığı 13 lig maçından 3'ünde berabere kalırken, 9 kez yenildi, sadece 1 kez galibiyet alabildi. Galatasaray, söz konusu maçlarda sadece 5 gol atabilirken, kalesinde ise 17 gol gördü.