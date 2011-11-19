T24 LogoT24 Logo
Spor

''Cim Bom'' büyük maçları çok zor kazanıyor İSTANBUL (A.A)

19 Kasım 2011 12:40

-''Cim Bom'' büyük maçları çok zor kazanıyor İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın ezeli rakibi Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, son dönemde ''büyük'' maçları kazanmakta oldukça zorlanıyor. Sarı-kırmızılı futbol takımı, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmış takımlar Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor ile 2010 yılının başından bu yana oynadığı maçlardan sadece 1'ini, o da son randevuda Bursaspor'u 87. dakika golüyle yenebildi. ''Cim Bom'', bu 4 takımla 2010 yılının başından beri yaptığı 13 lig maçından 3'ünde berabere kalırken, 9 kez yenildi, sadece 1 kez galibiyet alabildi. Galatasaray, söz konusu maçlarda sadece 5 gol atabilirken, kalesinde ise 17 gol gördü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24