-CİM BOM BAŞKAN ADAYLARINI BEKLİYOR İSTANBUL (A.A) - 12.04.2011 - Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, 7 Mayıs ve çoğunluğa bakılmaksızın 14 Mayıs olarak yönetim tarafından açıklanan seçim tarihinin sorgulanmaması gerektiğini söyledi. İrfan Aktar, adı başkan adayları arasında geçen Prof. Dr. Mehmet Helvacı'nın, yönetim tarafından seçim tarihi belirlenmesine karşın, resmi kararın yönetimde alınarak Divan Kurulu'na iletilmediği şeklindeki ifadelerini değerlendirdi. ''Galatasaray Kulübü Başkanı eğer basın toplantısı yapıp, onlarca kişinin huzurunda, (Yönetim kurulu kararıyla 14 Mayıs'ta seçim yapacağız) dedikten sonra, bu kararı resmi olarak alıp almadığını tekrar sorgulamamıza gerek yok'' görüşünü dile getiren Aktar, ''Zaten yönetimin böyle bir kararı aldıktan sonra Divan Kurulu'na gönderme mecburiyeti de yok. Eğer karar aldık diyorlarsa, bu kararı almışlardır sayarım. Hakikate aykırı beyan verecek halleri yok'' diye konuştu. Prosedür olarak yönetim kurulunun seçim kararını alması sonrası, seçim tarihinden 18 gün önce gazete ilanı vermesi gerektiğini aktaran İrfan Aktar, bu sürecin işlediğini dile getirdi. -''BAŞKAN ADAYLARI BAŞVURABİLİR''- İrfan Aktar, Galatasaray'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adaylarının Divan Kurulu'na başvurularını yapabileceklerini bildirdi. Seçim için duyurulan ilk tarih olan 7 Mayıs'tan 15 gün önce, yani 22 Nisan Cuma gününe kadar, en az 100 genel kurul üyesinin imzasının bulunduğu adaylık başvurularının Divan Kurulu'na iletilmesi gerektiğini belirten Aktar, ''Başkan adayları başuvurularını yapabilirler. Bu başvurular için son tarih 22 Nisan Cuma'dır. Bu tarihten sonra adaylık başvurusu iletilemeyecektir. Şu ana kadar bize gelen bir başvuru ise yok'' şeklinde konuştu. Aktar, seçimde oy kullanabilecek üye listesinin sicil kurulu tarafından kulüp yönetimine iletildiğini ve yönetimin de onaylamasının ardından bu listenin kesinleşeceğini kaydederken, seçim tarihinin duyurulmasının ardından sadece 1 gün kalan aidat yatırma süresinde yaklaşık 200 kişinin ödeme yaptığını, sicil kurulunca hazırlanan listede de 7 bin civarında oy kullanma hakkına sahip üye bulunduğunu sözlerine ekledi. -DİVAN KURULU TOPLANTISI YARIN- Galatasaray Kulübü'nün nisan ayı olağan Divan Kurulu toplantısı yarın yapılacak. Olağanüstü seçim sürecine giren sarı-kırmızılı kulüpte üyelerin ilgi göstermesi beklenen toplantı, İstanbul Kongre Merkezi Beyazıt Salonu'nda saat 13.30'da başlayacak.