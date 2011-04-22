-CİM BOM ARENA'DA GALİBİYET PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de kötü günler yaşayan, ancak Manisaspor galibiyetiyle moral bulan Galatasaray, kendisi gibi çok kötü bir dönem geçiren Kayserispor'u yarın kendi evindeki maçta mağlup etmeyi hedefliyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı galibiyetle tamamlayarak üst üste ikinci maçını kazanmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte Baros, Fenerbahçe maçının ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maçlık cezası sona erdiği için şans verilmesi halinde oynayabilecek. Galatasaray'da, Yekta ve Kewell sakatlıkları, Pino da kadro dışı bırakılması nedeniyle oynayamayacak. Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Kazım da forma giyemeyecek. ''Cim Bom''un rakibi Kayserispor ise Trabzonspor karşısında alınan 3-3'lük beraberliğin ardından ligdeki son 6 maçını kaybetti. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Galatasaray-Kayserispor karşılaşması, Lig TV'den naklen yayınlanacak.