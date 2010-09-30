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Spor

CİM BOM 5'TE 5 PEŞİNDE İSTANBUL (A.A)

30 Eylül 2010 15:33

-CİM BOM 5'TE 5 PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'deki son 4 maçını kazanan Galatasaray, 7. haftada yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Aytekin Durmaz yönetecek. Sivasspor ve Bursaspor yenilgileriyle kötü başladığı sezonda daha sonra toparlanan ve art arda Eskişehirspor, Gaziantepspor, Bucaspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarını kazanarak moral bulan sarı-kırmızılı ekip, sezona iyi başlayan, ligin yeni takımlarından Kardemir Karabükspor önünde 5'te 5 yapmayı amaçlıyor. Hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamlayan Galatasaray, öğleden sonra otobüsle Karabük'e gidecek.

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