-CİM BOM 5 YABANCI PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 08.07.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, ''Bu dönemde de ihtiyacımız olan futbolcuları alacağız. 5 tane yabancı futbolcu alma düşüncemiz var. Belki 1-2 tanesi bitmiştir bile''dedi. Basın toplantısı düzenleyen Adnan Polat, Tüzük Tadil Genel Kurulu, şirket birleşmesi ve Türk Telekom Arena'nın inşaatıyla ilgili çalışmaların çok büyük zaman aldığını ileri sürerek, ''Şirket birleşmesi ağustos ayı sonunda tamamlanacak. Bu birleşme tamamlanınca Galatasaray'ın neler kazandığını ve neler kaybetmekten kurtulduğunu hep beraber göreceğiz. Bizim kavga etmeye vaktimiz yok. Bazı şirketler birleşecek, yönetim modeli oluşacak. Çok zorlu zamanlar bizi bekliyor'' dedi. Özellikle mali yapıya büyük önem verdiklerini belirten Polat, 2012 yılından itibaren mali konularda UEFA kriterlerinin sertleşeceğini hatırlatarak, ''UEFA'dan ciddi yaptırımlar gelecek. İki sene sonra birçok kulübümüzün başına ciddi şeyler gelebilir. Yapılanmamızı gerçekleştirirken de alışıla gelmiş yönetim modellerinin dışına çıkmamız gerekiyor. Bu durum bazı arkadaşlarımızı, alışkanlıklarının dışına çıkma konusunda bazı sıkıntılara sokabiliyor. Bu böyle olacak, yapacak bir şey yok'' diye konuştu. Bütçe ve mali disiplin oluşturulması için çabalarına değinen Polat, henüz birleşme tamamlanmamasına karşın yeni şirketin bütçesini de hazırladıklarını vurgulayarak, şunları söyledi: ''Artık nakit açığı vermemek için kendimizi zorluyoruz. Onun için de nakit akışımız için planladığımız futbolcu satışlarını yapacağız ve sonra bütçemiz doğrultusunda transferleri yapacağız. Bütçe ve mali disiplini Galatasaray'da oturtmak için uğraşıyoruz. Ama takdir edersiniz ki alışkanlıklardan kurtulmak kolay olmuyor. Kulübün şu anda tüm amatör sporcu ve çalışanlarına 1 kuruş borcu yoktur. Profesyonel futbolcularımıza ödemelerimizde birkaç aylık gecikmeler var. Yeni sezona başlarken de tüm borçları sıfırlayacağız.'' Başkan Polat, yeni yapılanma çerçevesinde, Mecidiyeköy'deki ve Taksim Hasnun Galip Sokak'ta bulunan kulüp binalarını Türk Telekom Arena Stadı'na taşıyacaklarını açıkladı. -''BÜTÇEMİZE GÖRE HAREKET EDECEĞİZ''- Adnan Polat, Galatasaray Kulübü'nün transfer politikasını, ''Rakiplerimiz ne yapmış diye değil, bütçemize bakarak hareket edeceğiz'' ifadeleriyle açıkladı. Kulüp olarak günlük değil, orta ve uzun vadeli planlarla çalıştıklarını vurgulayan başkan Polat, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Tüm Galatasaraylılar başarı bekliyor. Onu da kabul ederek hareket etmek zorundayız. Profesyonel futbolda bana göre geçen yıl büyük hayal kırıklığı yaşadık. Dünyanın en önemli antrenörlerinden birini getirdik, kısıtlı imkanlarımıza rağmen önemli oyuncular aldık ama netice istediğimiz gibi olmadı. Şimdi ise yeni transferler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu dönemde de ihtiyacımız olan futbolcuları alacağız. Belki 1-2 tanesi bitmiştir bile.'' Futbol takımının Futbol A.Ş. içinde olması nedeniyle artık transferleri önce SPK'ya bildirme zorunlulukları olduğunu dile getiren Polat, ''Bu dönem içinde 5 tane yabancı futbolcu alma düşüncemiz var. Almış olduğumuz 5 tane Türk oyucuyu ise yok sayıyorsunuz. Bunların hepsi de iyi oyucular. 5 tane de yabancı istiyoruz. Tabii ki birilerini almak için, birilerini göndermek gerekiyor'' dedi. Abdelkader Keita'nın Katar'ın Al Saad Kulübü'ne satışına değinerek, ''Bu hemen olmuş bir şey değil ki. Karar sezon sonu toplantılarında alındı. Fiyatı düşmemesi için de bu konu medyaya yansıtılmadı. Belki de Galatasaray'ın en pahalı satılan oyuncusudur. Tarihinde böyle yüksek bedelli bir satış yok. Ayrıca gelecek hafta da 550 bin Avro ödemesi vardı ve bundan da kurtulundu'' ifadelerini kullandı. Polat, Türk Telekom Arena'da çatının açılır-kapanır sistemiyle ilgili spekülasyonlara açıklık getirirken, bu sistemi kulüp olarak kendilerinin yapacağını, ancak stadın zamanında yetişmesi için TOKİ'nin bunun maliyeti kadar finansmanı kendilerine kullandıracağını söyledi.