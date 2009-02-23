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Spor

Cim Bom 5. kez 5 yedi

23 Şubat 2009 02:00


Turkcell Süper Lig'de 21. haftanın son maçında sahasında Kocaelispor'a 5-2 gibi farklı bir skorla yenilen Galatasaray, lig tarihinin en acı mağlubiyetlerinden birini aldı. Ligin 17. sırasında bulunan rakibi önünde şok yenilgiye uğrayan sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde 5. kez bir maçta kalesinde 5 gol birden gördü.

''Cim Bom'', lig maçlarında kalesinde 5 golü birden en son 2001-2002 sezonunda, 2 Kasım 2001 tarihinde deplasmanda Bursaspor'a 5-0 yenilerek, görmüştü. Lig tarihinde en farklı skorlu yenilgi ve kalesinde en çok gol gördüğü maçı 6 Kasım 2002'de 6-0'lık sonuçla ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında alan Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'nda ise 14 Kasım 1998 tarihinde Trabzonspor'a 5-3 yenildiği müsabakanın ardından ilk kez 5 gol birden yedi. Galatasaray'ın, lig tarihinde bir maçta 5 ve yukarısında gol yediği maçlar şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç
-------- ---------- --------------------- -----
2002-03 06.11.2002 Fenerbahçe-Galatasaray 6 - 0
1989-90 15.04.1990 Fenerbahçe-Galatasaray 5 - 1
1991-92 22.04.1992 Fenerbahçe-Galatasaray 5 - 2
1998-99 15.11.1998 Galatasaray-Trabzonspor 3 - 5
2001-02 02.11.2001 Bursaspor-Galatasaray 5 - 0
2008-09 22.02.2009 Galatasaray-Kocaelispor 2 - 5

-KOCAELİSPOR, MECİDİYEKÖY'DE DAHA ÖNCE 2 KEZ DE 4 GOL ATTI-

Galatasaray karşısında sezonun en çarpıcı sonuçlarından birisine imza atan Kocaelispor, rakibine Ali Sami Yen Stadı'nda daha önce ligde 2 kez de 4'er gol atma başarısını göstermişti. Körfez ekibi, Ali Sami Yen Stadı'nda 17 Ekim 1993 tarihinde 5-4 yenildiği Galatasaray'ı, 4 Mayıs 1996 tarihinde ise 4-0 yenmişti.


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