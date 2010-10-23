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Spor

CİM BOM 105 YAŞINDA İSTANBUL (A.A)

23 Ekim 2010 16:06

-CİM BOM 105 YAŞINDA İSTANBUL (A.A) - 23.10.2010 - Galatasaray Kulübü'nün 105. kuruluş yılı, gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Galatasaray Lisesi önünden Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, bazı yönetim kurulu üyeleri, kulüp üyeleri ve taraftarların oluşturduğu bir kortejin yürüyerek geldiği Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan etkinliklere, yeniden liseye dönülerek devam edildi. Tevfik Fikret Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Galatasaray Marşı dinlenirken, daha sonra açılış konuşması içim kulüp başkanı Adnan Polat kürsüye geldi. Galatasaray Kulübü'nün 89 yaşındaki en yaşlı üyesi Ali Fuat Diriker, yaş kütüğüne 105. yıl plaketini çakarken, daha sona kulüpte 50. üyelik yıllarını dolduran üyelere plaketleri takdim edildi. Galatasaray Kulübü'ne bağlı şubelerin geride kalan yıl içinde kazandıkları kupalar davetlilere tanıtıldıktan sonra kulüp müzesine teslim edilirken, daha sonra geleneksel olarak gerçekleştirilen pilav yemeği için yemekhane bölümüne geçildi.

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