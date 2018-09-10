T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cilvegözü'nden Suriye'ye mermer ihracatı

Ferhat DERVİŞOĞLU- Eser PAZARBAŞI/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE'nin yeniden imarında kullanılmak üzere TIR’lara yüklü mermerler, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan İdlib'e gönderiliyor

10 Eylül 2018 16:13

Ferhat DERVİŞOĞLU- Eser PAZARBAŞI/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE\'nin yeniden imarında kullanılmak üzere TIR’lara yüklü mermerler, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan İdlib\'e gönderiliyor.
Türkiye\'nin çeşitli bölgelerinden TIR\'lara yüklenen mermerler Reyhanlı\'daki Civegözü Gümrük Kapısı\'na geliyor. Buradaki işlemlerin ardından Suriye\'ye gönderilmek üzere çıkışı sağlanıyor. TIR\'larda yüklü mermerler Cilvegözü ile Suriye Sınır Kapısı Bab-El Hava arasındaki ara bölgede boşaltılıyor. Türkiye\'den ihraç edilen mermerler Suriye’nin yeniden imarında kullanılıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferhat DERVİŞOĞLU Eser PAZARBAŞIREYHANLI Hatay DHA SURİYETIRlaraHatayın ReyhanlıCilvegözü Gümrük KapısıTürkiyeTIRReyhanlı Civegözü Gümrük KapısıBuradakiSuriyeCilvegözüSuriye Sınır Kapısı BabEl Hava
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24