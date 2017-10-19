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Ekonomi

Cilvegözü’nde TIR kuyrugu 5 kilometre oldu

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın Suriye'ye yapılan ticaretin açılması nedeniyle 5 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu

19 Ekim 2017 15:27

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi\'ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı\'nın Suriye\'ye yapılan ticaretin açılması nedeniyle 5 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu.
Ramazan Bayramı\'ndan sonra sadece gıda ve temizlik malzemelerinin geçişine izin verilen Cilvegözü Gümrük Kapısı\'nın  dün sabah saatlerinde demir çimento hariç ticarete açılması ile bölge ticari olarak hareketlendi. Suriye\'deki iç savaşın başladığı günden bu yana zaman zaman güvenlik sorunu nedeniyle tamamen de kapanan Cilvegözü\'nden komşu ülkeye sevkiyat hız kazandı. Gümrük kapısında ulaşan TIR kuyruğu 5 kilometreyi buldu.
Yaklaşık 2.5 aydan bu yana nakliye konusunda sıkıntılı günler geçirdiklerini belirten TIR sürücüleri, kapının ticarete yeniden açılması ile birlikte hareketlilik olduğunu ve bunun devam etmesini istediklerini belirtti.

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