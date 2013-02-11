Güler: Suriye'den gelen araç patlayıcı yüklenmişti

Hatay'da açıklama yapan İçişleri Bakanı Muammer Güler Cilvegözü sınır kapısındaki patlama anının görüntülerini kamera kayıtlarından izlendiğini belirterek olayla ilgili ilk ipuçlarını edindiklerini belirtti.

Güler, Cilvegözü sınır kapısına iki araç geldiğini ve bu iki aracın 2 dakika aralıkla patladığını belirtti. Gri renkli bir aracın patlamadan 22 dakika önce geldiğini belirten Güler kırımızı renkli başka bir aracın da patlamadan 2 dakika önce geldiğini belirtti. Sadece bir arabada patlayıcı olduğunu belirten Güler, aracın güçlü patlayıcılar ile yüklenmiş olduğunu belirtti. İkinci araç ise patlamanın etkisi ile yakıt deposunun alev alması sonucu patladı. Güler bombanın içeriğinin ne olduğunun ise henüz saptanamadığı belirtti.

Erdoğan 'patlama hassasiyetimizin ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor' dedi

Tayyip Erdoğan'da AB ülkeleri büyükelçilleri ile yaptığı yemekli toplantı sonraısnda konuşmasında patlama ile ilgili olarak kısa bir açıklamada bulundu. 12 ölü 13 yaralı olduğunu belirten Erdoğan yaralıların büyük bir kısmının durumunun ağır olduğunu belirtti.

Erdoğan yaptığı kısa açıklamada "bu patlama Suriye'deki çatışmalarla ilgili hassasiyetimizin ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.