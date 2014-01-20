Cilvegözü Sınır Kapısı'nda patlama: 10 ölü

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’nın Suriye tarafındaki Babel Hava Sınır Kapısı yakınlarında iki araçta 5 dakika arayla patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü. Yaralıların da olduğu bildirildi.



Cilvegözü Sınır Kapısı’na yaklaşık 4.5 km mesafede bulunan ve halen özgür Suriye Ordusunun kontrolünde bulunan Babel Hava’ya Halep istikametinden gelirken birinci kilometrede bir araçta patlama meydana geldi. Yaklaşık 5 dakika sonra sınır kapısının 1 kilometre uzağında başka bir araçta daha patlama oldu.



Olayda çok sayıda ölü olduğu ifade edilirken, Reyhanlı’ya getirilen 3 yaralıdan biri yolda hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.