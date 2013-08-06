Cilvegözü Sınır Kapısı saldırısının soruşturması tamamlandı

Hatay'ın Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 11 Şubat 2013 tarihinde meydana gelen ve 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırının şüphelileri hakkında, 42'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

DHA'da yayımlanan habere göre, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye 11 Şubat 2013'de, Suriye 'den getirilip park edilen bomba yüklü araın patlaması ile 3'ü çocuk 18 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. Çok sayıda araç ve civardaki binalar hasar gördü. Güvenlik kameraları ile bir Fransız televizyonun çektiği görüntüleri inceleyen güvenlik güçleri, saldırıyı planlayıp gerçekleştirdikleri ileri sürülen şüphelileri belirledi. Sonra da bombalı aracın getirilmesine yardım ettikleri öne sürülen Suriye uyruklu 33 yaşındaki Yusuf Bakır ile aynı yaştaki eşi Zübeyde Şuayyip, Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye'deki evlerinden alınıp sınırda MİT'e teslim edildi. Bombayı patlattığı ileri sürülen Suriye uyruklu 25 yaşındaki Wael Shıkh Rahım kaçarken, yine Suriye uyruklu 42 yaşındaki Ahmet Bakır, 48 yaşındaki İsmail Zakarıa ve patlamada kullanılan telefonların sim kartını sattığı ileri sürülen 41 yaşındaki Rahmi Balcı da Hatay'da yakalandı. Adana 'da 13 Mart'ta tutuklanan biri Türk 5 şüpheliden Zübeyde Şuayyip, itirafta bulunup Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmak isteyince tahliye edildi.



42 kez ağırlaştırılmış müebbet



Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10'uncu Maddesi'yle yetkilendirilen Cumhuriyet Savcısı, soruşturmasını tamamladı. Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi 'ne gönderilen iddianamede, saldırıyı planlayan ve gerçekleştiren firari şüpheli Wael Shıkh Rahım, Ahmet Bakır, Yusuf Bakır ile sim kartları temin eden Rahmi Balcı hakkında 'bombalama suretiyle adam öldürme, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından 42'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Sanıklardan Zübeyde Şuayyip ile İsmail Zakarıa'nın da 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan 10'ar yıla kadar hapisleri talep edildi.

Saldırı emri Havvaş'tan

Saldırı talimatını Suriyeli Tuğgeneral Adnan Havvaş'ın verdiği ileri sürülen iddianamede, saldırıyı düzenleyen Wael Shıkh Rahım'ın olayın ardından Yayladağı Gümrük Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçtiği iddia edildi. Ayrıca, Rahım'in 2009'dan itibaren 17 kez Türkiye 'ye giriş çıkış yaptığı bildirildi.