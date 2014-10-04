Cilvegözü Sınır Kapısı kapatıldı

Hatay Valiliği'nin aldığı kararla arife günü rutin işleyişine devam eden Cilvegözü Sınır Kapısı, Kurban Bayramı'nın birinci günü hasta, yaralı, cenaze nakli ve ibraz edilmesi kaydıyla uçak biletinin olması gibi acil durumlar dışında tüm giriş-çıkışlara kapatıldı. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri Suriye 'den gelenler ve ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilere izin verilecek kapıda bayramın dördüncü gününe kadar hiçbir aracın giriş ve çıkışına izin verilmiyor.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, bayramı akrabaları ve yakınlarıyla birlikte kutlamak isteyen bazı Suriyelilerin ülkelerine dönme istemi kabul edilmedi. Valiliğin aldığı karardan habersiz olduklarını belirten Suriyeliler, kapıdaki görevlilerin izin vermemesi üzerine tekrar Reyhanlı'ya döndü. Reyhanlı Çadırkent Toplama Merkezi'nde yapılan gönüllü dönüş işlemlerine de bugün ara verildi. Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin işlemleri yarından itibaren bayramın diğer günleri de yapılacak.

Kapıda 15 kilometre TIR kuyruğu

Valilik kararıyla tüm araç ve giriş çıkışlarına kapatılan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaklaşık 15 kilometrelik bir TIR kuyruğu oluştu. Çoğunluğunu Hatay'a ait olan uzun kuyruktaki TIR'ların sürücüleri bayramlarını geçirmek için evlerine döndü.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki tüm giriş ve çıkışların bayramın dördüncü günü olan 7 Ekim'de normale döneceği belirtildi.