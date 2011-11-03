-Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki kaçakçılık girişimleri REYHANLI (A.A) - 03.11.2011 - Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda 10 ayda 8,5 milyon liralık kaçak mala el konulduğu bildirildi. AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, Cilvegözü Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik ekipleri, yaptığı çalışmayla bu yılın 10 aylık döneminde 8,5 milyon lira değerinde kaçak mal ele geçirerek, bunlardan dolayı oluşabilecek büyük vergi kaybını önledi. Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda, ele geçirilen bazı kaçak mallar şöyle: ''567 bin 782 paket gümrük kaçağı sigara, bin 237 koli sigara filtresi, 21 bin adet tekstil eşyası, 7 bin 970 litre mazot, bin 265 litre benzin, bin 90 adet oto yedek parçası, 523 kilogram nargile tütünü, 852 kilogram çay, bin 365 adet cep telefonu parçası, 705 şişe alkollü içki, 7 bin 565 adet cinsel uyarıcı hap, 900 kilogram et, 997 adet kozmetik ürünü, 121 adet tarihi eser, 340 adet dişcilik malzemesi, 180 kilogram fıstık.'' Yetkililer, gerçekleştirilen çalışmalarda 14 tır, 6 minibüs, 23 midibüs ve 130 otobüse el konulduğunu ifade etti. Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda 4 peronda 2 giriş, 2 çıkış bulunurken, günde 2 ile 3 bin aracın geçişlerinin güvenli bir şekilde sağlandığı belirtildi. Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda 11 Narkotik ve İstihbarat Personeli ile 24 saat görev yapan Narkotik dedektör köpek Alf, 32 olayda 570 bin paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirilmesini sağladı. Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda bir yılını dolduran dedektör köpek Alf, özellikle kaçak tütün ve çay yakalanmasında büyük yarar sağlarken, gümrük kapısı personelinin maskotu ve suçluluların ise korkulu rüyası oldu. Yetkililer, kaçakçılık girişiminde bulunanlarla ilgili yasal işlemin uygulandığını kaydettiler.