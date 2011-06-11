Çillioğlu'nun ilk otopsi raporu: İntihar değil cinayet

T24 - 1994 yılında Tunceli’de lojmanında ölü olarak bulunan eski Jandarma Alay Komutanı Albay Kazım Çillioğlu’nun mezarı 17 yıl sonra cinayet şüphesiyle önceki gün açıldı. Çıkarılan kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Merakla beklenen raporla ilgili ilk bulgulara ilişkin TRT Haber’de bir haber yayınlandı. Habere göre, ilk tespitlere göre Çillioğlu’nun kürek kemiğinde delik ve iki kaburga kemiğinde kırık tespit edildi.





Şüpheli bir şekilde hayatını yitiren Eşref Bitlis’e yakınlığıyla tanınan ve bir yıl sonra Tunceli’deki lojmanında tek kurşunla vurulmuş olarak bulunan Albay Çillioğlu’nun ölümü kayıtlara intihar olarak girmişti. Ölümünün ardından Çillioğlu’na sadece dış otopsi yapıldığı için yıllardır bu şüpheyle yaşadıklarını söyleyen ailesi, 12 Eylül referandumunun ardından askeri davalara sivil mahkeme yolunu açan kanun değişiklikliğiyle birlikte harekete geçti. Albay’ın oğlu Gökhan Çillioğlu, 2010 yılında babasının bir suikaste kurban gittiğini belirterek dosyasının yeniden açılmasını talep etti. Dosya Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütüldü. Olayın yaşandığı tarihte Tunceli Valisi olan Atıl Üzülgen ile birlikte dönemin Cumhuriyet Savcısı, Kurmay Başkanı, Jandarma Bölük Komutanı, Çillioğlu’nun korumaları ve MİT görevlilerinin de aralarında yer aldığı birçok ismin ifadelerine başvuruldu. Savcılık ayrıca Çillioğlu’nun otopsi raporunu da inceleyerek kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Düzce’de bulunan mezarının açılmasına karar verdi. Önceki gün Albay Çillioğlu’nun mezarı açılarak kemikleri inceleme altına alındı.



"Babam öldürüldü"

Babasının intihar ettiğine inanmadığını söyleyen Gökhan Çillioğlu, “Biz davamızda haklıyız. Ailemizin bu konudaki duruşu çok diktir ve bugüne kadar da dik duruşumuzu devam ettirdik. Haklılığımızın ispatına çalışıyoruz” dedi. Her gece rüyasında mezar gördüğünü söyleyen Çillioğlu, 17 yıldır Şüphelerinin hiç bitmediğini dile getirerek, “Babamın intihar ettiği söylendi. Kurşunun da sol kulağının 10 santim üzerinden girdiği belirtildi. Ben o zaman babamın cenazesinin kafa kısmına baktım. Kurşun sol kulaktan girmemiş, kafasının arka kısmından girmişti. Ayrıca, olay yerindeki silah da şüpheli. Merminin de önce bulunamadığı belirtildi. 4 gün sonra kapı pervazında bulunduğu kaydedildi. İntihar eden birinin sıktığı kurşun nasıl kapı pervazına saplanır?” dedi.

