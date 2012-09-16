Çillioğlu soruşturmasıyla fişleme ortaya çıktı

Düzce Jandarma Alay Komutanlığı görevini yürütürken merhum Albay Kazım Çillioğlu'nun oğlu Gökhan Çillioğlu'nun telefonlarını yasa dışı dinlendiği iddiasıyla tutuklanan Kıdemli Albay Turhan Y'nin odasında, çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenciye ait özel bilgilerin yer aldığı notlar ele geçirildi.



Tunceli Jandarma Alay Komutanlığı görevini yaptığı 1994 yılında lojmanında intihar ettiği iddia edilen Albay Kazım Çillioğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Malatya Başsavcıvekilliği, Çillioğlu'nun oğlu Gökhan Çillioğlu'nun telefonlarının yasa dışı dinlenmesiyle ilgili başlattığı operasyon kapsamında dinleme kayıtlarının yanı sıra fişleme dosyalarına ulaştı.

Düzce Jandarma Alay Komutanlığı'nda yapılan aramalarda, Albay Turhan Y'nin odasında 136 kişiye ilişkin notlar bulunurken, notlarda isimleri bulunan kişilerle ilgili Malatya Başsavcıvekilliği'nce araştırma yapıldı.

Notlarda adı geçen kişilerin, Düzce Üniversitesi'ndeki öğretim üyeleri ile öğrenciler olduğu belirlendi. Notlarda, kişilerin ideolojik görüşleri, kimlerle iletişim içinde oldukları gibi bilgilerin yer aldığı tespit edildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında tutuklanan astsubay Tuğrul Z'nin odasında ise imha edilmesi gereken telefon dinleme kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Albay Kazım Çillioğlu'nun oğlu Gökhan Çillioğlu'nun, babasının ölümüne ilişkin savcılığa yaptığı müracaattan 5 gün sonra yasa dışı yollarla dinlemeye alındığı ve telefonunun Düzce Jandarma Komutanlığı'nca usulsüz olarak dinlendiği tespit edilmişti.

Malatya Başsavcıvekilliği'nce ''Terör örgütü kurmak'', ''Özel hayatın gizliliğini ihlal'' gibi suçlamalarla başlatılan operasyonda, aralarında dönemin Düzce Jandarma Alay Komutanı Turhan Y'nin de bulunduğu 1'i emekli, 7'si muvazzaf asker 8 kişi, çeşitli illerde gözaltına alınmıştı.

Turhan Y. ve diğer şüpheliler, 20 Nisan 2012'de Malatya'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.