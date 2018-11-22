Çiller'den "Fethullah Gülen'den fikir aldı" iddiasına yanıt

Eski Başbakan Tansu Çiller, "Yasada yer alacak terör tanımı için Fethullah Gülen'den fikir aldı" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Çiller, iddia için "Külliyen hakikat dışı" açıklamasını yaptı.

Eski Başbakan Çiller, başbakanlığı döneminde yasada yer alacak terör tanımının Fethullah Gülen'le tartışıldığı, ondan fikir alındığı veya o doğrultuda yön verildiği şeklindeki iddianın gerçek olmadığını söyledi.

Söz konusu iddialarla ilgili yazılı açıklama yapan Çiller, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kısım görsel medya kuruluşunda yer alan; terör mücadelesinin başarıyla yapılmış olduğu başbakanlığım döneminde, yasada yer alacak terör tanımının Fetullah Gülen'le tartışıldığı, ondan fikir alındığı veya o doğrultuda yön verildiği şeklindeki iddia külliyen hakikat dışıdır."