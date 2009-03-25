'Çiller ve Güreş'in ifadesine başvurulmalı'

Cizre'de faili meçhullerle ilgili soruşturma ilerliyor. Eski Cizre Belediye Başkanı Haşim Haşimi "O dönem yaşanan olaylarla ilgili olarak Tansu Çiller ve Doğan Güreş'in hukuka bilgi vermesi gerektiğıini söyledi.



Cizre’deki kazılar sonrası başlayan soruşturmada gözaltı sayıları artıyor. Karayoluyla Diyarbakır’a getirilmekte olan Kayseri İl Jandarma Komutanı Cemal Temizöz, önce Diyarbakır Merkez Komutanlığı’na götürülecek, daha sonra da savcının talebi üzerine Diyarbakır Adliyesi’nde ifade verecek.



Eski PKK itirafçısı Abdulhakim Güven gözaltına alındı. Eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atak da tutuklandı. Olayla ilgili olarak soruşturma genişliyor.



Şırnak ve çevresinde 100 aşkın kayıp yakını aile daha, yakınlarının bulunması ve faillerin cezalandırılması için önce Şırnak Baro Başkanlığı’na, daha sonra da Silopi Başsavcılığı’na başvurdu.



Konuyu NTV'ye değerlendiren Eski Cizre Belediye Başkanı Haşim Haşimi, kayıpların sözkonusu döolduğu dönemin bir korku tufanı olarak adlandırılabileceğini belirtti. Haşimi "O dönem Ankara'dan uygun görüylen bir projeye göre atamalar yapıldı. Dönemin başbakanı Çiller ve Genelkurmay Başkanı Güreş'in de ifadelerine başvurulmalı" dedi.



Haşimi şöyle konuştu: "Bu kayıplar çatışmaların yoğun olduğu dönemde yaşandı. Temizöz Cizre Jandarma Bölük Komutanı olarak gelmişti. Tufan günleri denilebilecek bir süreçten geçiyorduk. Aynı görev süresinde hemen hemen 1 yıl kaldık. Bu dönemde ilişkilerimiz normal seyrinde hiç yürümedi. Hep gergin geçti.



Şimdi bu araştırmaların bölgeye genişlemesi olması gereken bir şeydi. Bunun yapılmasını doğru buluyorum. Korku hakimdi o zaman. Bu anlamda İHD'nin, Mazlum Der'in araştırmaları var. Kayıplar 100’den fazla. Başvuru sayısında artış da olacaktır.



O dönemde hemen hemen yerleşim birimlerinde, şehir merkezlerinde çatışmalar yaşanmıştı. Rahat çalışmak, kayıp yakınlarını aramak mümkün olmuyordu. Bir çok engel çıkıyordu. Bazı insanlar yakınlarını sorma gücünü dahi bulamıyordu. Bu yüzden kayıplarla ilgli net bir raka vermek gerçekçi olmaz.



O dönem burada Ankara'da uygun görülen bir projeye uygun şekilde atamalar yapıldı. Bürokratik yetkilileri suçlamak doğru olmaz. Ama dönemin başbakanı Tansu Çiller ve Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'in bilgi vermesi gerekir hukuka. Sayın Hilmi Özkök ve Yaşar Büyükanıt paşalar 'istenirse hukuka gideriz' dediler. Bu açıklamaları önemli.



Her türlü hukuksuzluğun yaşandığı dönemle ilgili başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın bilgi vermesi doğru olur. Onlarca insan öldürüldü. Kayboldu. Bu bir projenin yansımasıdır.



