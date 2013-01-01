'Çiller Özel Örgütü'nün anlatıldığı MİT raporu MGK'da örtbas edildi'

REFAHYOL hükümetinin Adalet Bakanı Şevket Kazan, 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu’nda, "Çiller Özel Örgütü"nün anlatıldığı MİT raporunun tartışılmasının engellendiğini söyledi. Susurluk Komisyonu üyesi Fikri Sağlar ise iddiaların 16 yıl önce gündeme geldiğini anlattı.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberinde yer alan ifadeler şöyle:



Kazan: Erbakan Hoca’dan bize intikal etmedi



Dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan MİT raporundaki “Çiller Özel Örgütü” ile ilgili şunları söyledi:

“O dönem yapılan çalışmalarda net bir netice ortaya konulamadı. Çiller ve Mehmet Ağar’ın isimleri sözkonusu oldu. JİTEM’in işleri araştırıldı. Teoman Koman’ın ismi üzerinde duruldu. Partimizin kapatılmasından sonra Susurluk Komisyonu’nun hazırladığı rapor bizim meçhulümüzdür.

Erbakan Hoca’nın sıkıntılarından biri MİT’ti. Çünkü, MGK toplantısında üç rapor okunur: İçişleri Bakanlığı’nın, Genelkurmay’ın ve MİT’in raporu. MİT, Başbakanlığa bağlı ise de o tarihlerde koalisyon hükümetinin zaaflarından istifa ederek Cumhurbaşkanlığına doğrudan bilgi veriyordu. Bize raporlar çok geç saatlerde taktim edilirdi. 28 Şubat’taki MGK toplantısında Güven Erkaya’nın hazırladığı raporlar, konular müzakere edildi. O gün saatlerce konuşması, dolayısıyla MİT raporunda olanların tartışılıp anlaşılmasına engel oldu, tam değerlendirilemedi. Çünkü konu Susurluk dışında gelişti. JİTEM ve Susurluk konusunda, Teoman Koman üzerinde odaklanması gereken toplantı tamamen Erkaya’nın hükümet hakkındaki raporlarına kaydı. Adeta örtbas edildi. JİTEM üzerinde ciddi bir yayın da yapılmadı medyada.

MİT’in JİTEM’e işbirliği yaptığı çok şey olabilir. Bölgede yoğun ajan faaliyetleri yürütürdü. Devleti ve hükümeti koruyacağı yerde bazı işler çeviriyorlardı. Çiller organizasyonundan hiçbir zaman haberimiz yoktu. Gizli yazıları Erbakan Hoca bize intikal ettirmiş değil.”



Fikri Sağlar: Failleri meçhul kalan cinayetlerin yapı taşı



Dönemin TBMM Susurluk Komisyonu Üyesi ve CHP milletvekili Fikri Sağlar, “Çiller Özel Örgütü”ne ilişkin bilgilerin o dönem komisyonun da üzerinde çalıştığı konular arasında olduğunu söyledi. Sağlar “Bugün Milliyet, gazetecilik başarısı gösteriyor bu bilgileri tekrar gündeme taşıyarak. 16 yıl önceki gazetelerin bilgi arşivi MİT’e konu olmuştur” diye konuştu.

“Çiller Özel Örgütü”nün varlığı ile ilgili Sağlar, “MİT’in rapor diye ortaya koyduğu tüm bilgiler Susurluk Komisyonu’nun bilgleri arasında vardı” dedi. Sağlar şöyle devam etti:

“Dönemin hükümetinin önemli isimlerinin içinde olduğu özel örgüt kurulduğu, devletin çete kurduğu, silah alarak ordu kurmaya kalktığı bir dönem. Cumhurbaşkanı Demirel bu dönemi, ‘devlet rutin dışına çıkmıştır’ diye değerlendirmiştir. Dönemin Genelkurmay Başkanı da Başbakan’la birlikte her türlü konuyu çözdüklerini, iş adamlarının öldürülmelerinden tutun da JİTEM vasıtasıyla faili meçhul cinayetlerin, polisteki yapıyla arttığı dönemi yaşadılar.

‘Çiller Özel Örgütü’ diye adlandırılan dönemin aslında Türkiye’nin faili mechul cinayet işlendiği, Kürt sorunun silahla çözülebileceği, şiddetin şiddeti doğurduğu bir dönemin yaşandığı bir dönemdir.

‘Çiller Özel Örgütü’ faili meçhullerin yaşandığı bu dönem içinde yer alan önemli yapı taşlarından biridir. 16 yıl önceki bildiklerimizi MİT’in tekrar etmesi, toplumun bu konuyu yeniden algılaması, hafızasının tazelenmesine neden oldu. MİT Türkiye’deki komisyonlardan geri kalmıştır.”



Sönmez Köksal: Basında çıkmış iddialar



Dönemin MİT Müsteşarı Sönmez Köksal ise Milliyet’e, altında imzasının bulunduğu 17 Aralık 1996 tarihli MİT raporu için şunları söyledi:

“Bunlar basında çıkan iddialarla hazırlanmış rapor. Maalesef, bunun vurgulanması gerekirken yapılmamış gözüküyor. Bunların vurgulanması lazım çünkü benim imzamın bulunduğu bölümde bu vurgulanır. Raporun verilmesinden sonraki süreç ise zaten üzerinde konuşmamam gereken bir süreç. Bu nedenle, bunları söylemeye de gerek yok.