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Çiller 'Kaddafi'nin hediye altınları'nı yalanladı

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Libya Lideri Kaddafi'nin hediye aldığı iddialarının gerçekle ilgisi bulunmadığını bildirdi.

28 Şubat 2011 02:00

T24 - Eski Libya Büyükelçisi Uluç Özülker'in Taraf gazetesinden Neşe Düzel'e yaptığı "Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in Kaddafi'nin hediye ettiği altınlardan boynu düşüyordu" iddiasına Çiller'den yalanlama geldi.

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Libya Lideri Kaddafi'nin  hediye aldığı iddialarının gerçekle ilgisi bulunmadığını bildirdi.

Çiller, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

''1994 yılında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak Libya'da görüştüğüm Devlet Başkanı Kaddafi'nin, tarafıma hediyeler verdiğine ilişkin olarak bugün bazı medya organlarında yer alan haberlerin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır.''


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