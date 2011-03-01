Çiller Kaddafi'nin altınlarını yalanladı

T24- Eski Başbakan Tansu Çiller, Türkiye’nin eski Libya Büyükelçisi Uluç Özülker'in Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kendisine 1994 yılındaki gezisinde "boynunu düşüren altınlar verdiği" sözlerini yalanladı.

Çiller ise yaptığı yazılı bir açıklamayla, Kaddafi’den hediye aldığı haberenin doğru olmadığını belirtti. Çiller, 1994, ekim ayının sonunda Fas ve Libya’ya ziyarette bulunmuştu. O dönemde Libya’da büyükelçi olarak görev yapan Özülker, dün Taraf gazetesinde yayımlanan Neşe Düzel ile yaptığı söyleşisinde, ilginç iddialarda bulundu. Kaddafi’nin Çiller’e aşık olduğunu belirten Özülker, “Kaddafi, çok bayılırdı Tansu Çiller’e. Onun için ‘Müslüman kadının simgesi, İnşallah Türkiye’nin cumhurbaşkanı olacak’ derdi. Sarışın, medeni, akıllı, İngilizce konuşuyor. Profesör... Kaddafi laiktir. Ben kendisiyle beş defa görüştüm” diye konuştu.

Boynu düşüyordu

Özülker, soruları şöyle yanıtladı:

Özülker: Kaddafi, ‘Tansu Çiller benim için sevdiğim, saydığım müslüman kadının simgesidir’ dedi. Sonra ben aracı oldum, Tansu Hanım da 1994’te Libya’ya geldi.

Düzel: PKK’yı mı konuştular?



Özülker: Hayır. Tansu Hanım ile ne konuşulduğundan çok Tansu Hanım’ın niye geldiği önemli.

Düzel: Kaddafi mi çağırdı?

Özülker: Çağırdı da... Tansu Çiller’e aşıktı.

Düzel: Tansu Hanım biliyor mu bunu?

Özülker: Biliyor tabii. Tansu Hanım’ın o gün böyle. Boynu düşüyordu. Her tarafta altınlar.

Düzel: Kaddafi mi verdi?

Özülker: Hediye veriyor tabii... Kaddafi o sırada Lockerbie olayı ve ambargo nedeniyle çok sıkışmıştı. Bizim heyet Kazablanka’daydı. Sağ kolu bir bakan vardı adı Matuk. ‘Acaba Tansu Hanım bize uğrar mı?’ dedi. Ertesi gün Tansu Hanım’ın oğlunun askerde diploma töreni vardı. Tansu Hanım, hem bunu kendi açısından prestij konusu olarak gördüğü için, hem de bizim müteahhit alacakları gibi menfaatlerimiz olduğu için Libya’ya geldi.





Düzel: Altınları ne yaptı Tansu Hanım?





Özülker: Onu, ona sormak lazım, bilmiyorum. Aziziye tabyasındaki odaya aldılar bizi. Kaddafi ile konuşma sabaha karşı birde başladı. Havadan sudan dünya politikasından bahsettik. Saat ikiye beş varken, Kaddafi Tansu Hanım’a ‘baş başa görüşebilir miyiz?’ dedi. Bir saate yakın görüştüler. Amerika ile ilişkiler. Lockerbie ve Amerikan ambargosunu görüştüler. Kaddafi bizden yardım istiyordu. Tansu Hanım’ın Amerika ile ilişkileri iyiydi.





Çiller: Hediye almadım





Tansu Çiller, Libya lideri Kaddafi’den hediye aldığı iddialarının gerçekle ilgisi bulunmadığını bildirdi. Çiller, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti: “1994 yılında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak Libya’da görüştüğüm Devlet Başkanı Kaddafi’nin, tarafıma hediyeler verdiğine ilişkin olarak bugün bazı medya organlarında yer alan haberlerin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır.”