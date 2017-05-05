Çiller, JİTEM Davası’nda ifade vermedi: Şahitliği abesle iştigaldir

Ankara JİTEM davasında tanık sıfatı ile ifade vermesi istenen Tansu Çiller, mahkemeye bir yazı göndererek bu isteği geri çevirdi. Çiller, mahkemeye gönderdiği yazıda, dönemin Başbakanı olmasının o dönemde yaşanan olaylar hakkında şahit olarak gösterilmesine gerekçe oluşturamayacağını ileri sürdü. Çiller, "Aksi halde bugünkü başbakan ve cumhurbaşkanı da bugün yaşanan her olayla ilgili şahit gösterilmelerine örnek teşkil eder” ifadelerini kullandı

Hüseyin Şimşek'in Birgün'de yer alan haberine göre, Ankara’da faili meçhullerle ilgili JİTEM davasının 18’inci duruşması geride kaldı. Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz 19 sanık da katılmazken, aralarında Özel Kuvvetler eski Komutanı Fevzi Gürkan’ın da bulunduğu bir dizi tanık ifade verdi. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller ise mahkemeye gönderdiği yazıda, tanıklık yapmayacağını söyledi.

“Şahitliği abesle iştigaldir”

Tanık olarak dinlenmesi istenen eski Başbakan Tansu Çiller, mahkemeye sunduğu yazıda, olayla alakası olmadığını savundu. Yazıda, “O dönemde başbakan olmak şahit gösterilmeye gerekçe olmamalıdır. Bu olsa olsa abesle iştigaldir. Aksi halde bugünkü Başbakan ve Cumhurbaşkanı da bugün yaşanan her olayla ilgili şahit gösterilmelerine örnek teşkil eder” ifadeleri kullanıldı.

Hangi konuda tanıklık yapılması isteniyorsa onun kendilerine bildirilmesini de isteyen Çiller, bu konular hususunda yazılı olarak cevap verilebileceği belirtti.

Eski Başbakan Çiller, Ankara JİTEM davasının soruşturma aşamasında şüpheliler arasında yer aldı ancak hakkında verilen “kovuşturmaya yer yok” kararının ardından Çiller, tanık sıfatı ile davaya dahil oldu. Davanın diğer tanıklarından Veli Küçük de mahkemeye sağlık raporunu sunarak katılamayacağını bildirdi.

“Hukuk dışı olaya tanık olmadım”

Duruşmada Özel Kuvvetler eski Komutanı Fevzi Gürkan ise tanık olarak dinlendi. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ı görevi gereği tanıdığını, komutan olduğu dönemde hiçbir hukuk dışı olaya tanık olmadığını savunan Gürkan’ın ardından bazı tanıkların SEGBİS ile ifadesi alındı. 3 Mart 1995’te kaçırılıp öldürülen eski MİT’çi Tarık Ümit’in eski nişanlısı Nur İnuğur’un ifadesi alındı. İnuğur, Tarık Ümit’in MİT’çi olduğunu öğrendikten sonra ondan ayrılmak istediğini ve bunun üzerine nişanı attığını söyledi.

“Kuşkulanacak bir şey yapmadı”

Müşteki avukatları tarafından Ümit’le bir bankada ortaklığının olduğu hatırlatılan İnuğur, “Ümit bana ‘MİT’de deşifre oldum artık ticaretle uğraşıyorum’ dedi. Benimle evlenmeye çalıştı. Bankada sadece hissem vardı. Yönetim kurulunda değildim” diye konuştu. Bunun üzerine avukatlar, “MİT’çi olduğunu öğrendiğiniz bir kişinin sizi bankaya ortak etmesinden hiç mi kuşkulanmadınız?” sorusuna İnuğur, “Kuşkulanacak bir şey yapmadı” cevabını verdi. İnuğur, ifadesinin devamında Ümit’in ölümünden sonra kendisini Ahmet isimli bir Astsubay’ın çağırdığını, daha sonra Maslak Ordu Komutanlığı’nda, ölüm olaylı ile ilgili sorgulandığını söyledi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme başkanı davanın bir sonraki duruşmasını tarihi olarak 15 Eylül günün belirlerken, eski Başbakan Tansu Çiller’in yazılı olarak tanıklık beyanında bulunmasının usule uygun olmadığını, Çiller ve eşi Özer Çiller’in dinlenmesine istedi. Ayrıca CHP Milletvekili Fikri Sağlar’ın da tanık olarak dinlenmesini için Sağlar’a tekrar yazı yazılmasına, bu duruşmada tanık olarak dinlenen Nur İnuğur’un sorgulandığını söylediği Maslak Ordu Komutanlığı’nda böyle bir sorgulama yapılıp yapılmadığının Genel Kurmay Başkanlığından sorulmasına, eğer yapılmışsa İnuğur’un ifade tutanağının mahkemeye gönderilmesinin istenmesine karar verildi.

Davanın tarihçesi

1993-1996 yılları arasında zorla kaybedilen 19 kişinin akıbetiyle ilgili 20 Aralık 2013 tarihinde iddianame düzenlenerek dava açıldı. Davada sanıklar Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin Güven ve Muhsin Korman, “Cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek” suçlarından yargılanıyor.