Çiller çiftliğine şarap baskını

T24 - Aydın’ın Kuşadası ilçesinde eski başbakanlardan Tansu Çiller ve ailesinin çiftliğine yapılan baskında 7 bin 750 şişe bandrolsüz şarap ele geçirildi.



Eski başbakanlardan Tansu Çiller bu kez farklı bir haberle gündeme geldi. Eşi Özer Çiller’in bandrolsüz şarapları Çiller ailesine soruşturmaya neden oldu.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Kuşadası Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ile Asayiş Büro ekipleri, 10 gün önce ihbar üzerine Kuşadası’ndaki eski başbakanlardan Tansu Çiller ve ailesine ait çiftliğe baskın düzenledi.

Çiftlikte yapılan aramada Mar-Ada Zirai Ürünler Seracılık Gıda Turizm ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait üretim tesisinde satışa hazır halde 7 bin 750 şişe “Çiftlik Karası” etiketi taşıyan “bandrolsüz” kırmızı şarap bulundu.

Polis ekipleri, paketlenmiş halde bulunan 7 bin 750 şişe içkiyi tek tek tutanağa geçti.

Üzerlerinde bandrol bulunmayan şarapların Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’na (TAPDK) da bildirilmediği tespit edildi.

Şişeler üzerinde yapılan incelemede bandrolsüz şarapların, 2007-2009 yıllarında üretildiği belirlendi. Polis, el koyduğu içkilerle ilgili tutanak düzenleyerek Kuşadası Savcılığı’na gönderdi.

Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı ise Mar-Ada firması yöneticileri hakkında adli soruşturma başlattı.

Savcılık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Özer Uçuran Çiller ve diğer şirket yöneticilerinin “şüpheli” sıfatı ile ifadesinin alınması için talimat gönderdi.

Soruşturma sonunda savcılık eğer dava açmaya gerek görürse “bandrolsüz içki bulundurmak” ya da “içki kaçakçılığı” suçlamasıyla iddianame düzenleyebilir. “Bandrolsüz içki bulundurmak” suçuyla dava açılırsa şüpheliler, suçlu bulundukları takdirde para cezasına çarptırılabilecek.

“İçki kaçakçılığı” suçlaması söz konusu olursa şüpheliler şüpheliler hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenebilecek.



Sadece kahya vardı

Operasyon sırasında çiftlikte sadece kahya S.A.Ç.’nin bulunuyordu. Uzun süredir kahyalık yapan ve “şüpheli” sıfatı ile ifadesi alınan S.A.Ç.’nin, bandrolsüz içkilerden haberi olmadığını iddia ederek, “Ben İstanbul’daki şirket yöneticilerinin verdiği talimatlarını yerine getiririm” dediği öğrenildi.

Çiller çiftinin malvarlıkları içinde, en çok tartışılanı Kuşadası Kirazlı Köyü Yolu üzerindeki çiftlik oldu. Tansu Çiller, 1993 yılında verdiği malvarlığı listesinde yer almayan çiftliğin, “çok yakın aile dostu”, Mert ve Berk Çiller’in dadısı Suna Pelister’e ait olduğunu söyledi.

Özer Çiller ise Pelister’in emekli ikramiyesi çiftliği almaya yetmeyince, gerekli parayı kendilerinin verdiğini söyledi. Ancak daha sonra çiftlik arazisi, o dönemde 11 milyar liraya Çillerler tarafından Suna Pelister’den satın alındı.



Etiket varsa, bandrol şart

Tütün mamulleri ve alkollü içeceklerde bandrol uygulamasına ilişkin düzenlemeler, 7.11.2009 tarihli ve 27399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Seri No’lu “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği”nde yer alıyor. “Yıllandırılmak üzere bekletilen şaraplarda bandrol uygulaması”na göre, TAPDK’dan onay almak koşulu ile şarap üreticisi firmalar, şişeli yıllandırma işlemi için uygun şartlara sahip ve üretim yeri ve müştemilatı içerisinde sınırları belirli bir yıllandırma alanında; etiket, kapişon v.b. ambalaj malzemesi kullanmaksızın bandrolsüz şişeli ürün bulundurabiliyorlar. Bu ürünlere, üreticiler tarafından piyasaya arz edilmek üzere etiketlenip kapişonlandıkları anda bandrol uygulanıyor.

Çiller ailesi, 2005’te Kuşadası Belediyesi’ne başvurarak, çiftliğin bir bölümünü şarap üretimi için bağ yaptı. Ardından Özer Uçuran Çiller’in büyük hissedarı olduğu Mar-Ada firmasının şarap üretim tesisi kuruldu.

Çiller de daha önce verdiği röportajlarda vaktinin çoğunu çiftlikle uğraşarak geçirdiğini belirterek, “Üzüm bağlarımız var. Şarap, zeytinyağı, sabun ve sirke üretiyoruz” demişti.

İddiaya göre çiftlikte üretilen şaraplar, siparişlere göre kargo ile gönderiliyor. Bir diğer iddiaya göre şaraplar oğul Mert Çiller’e ait restoranlarda piyasaya sürülüyordu. Mert Çiller, Mar GRP olarak 2010’da Hardal adlı lokantayla yiyecek içecek sektörüne girmiş, ardından Up Lounge ve Hapur Hupur’u açmıştı. Mar GRP’nin kurucu ortağı Uğur Karabayır da restoranlarda Mar GRP’ye ait bağlardan yapılan şarap ve zeytinliklerden elde edilen zeytinyağların kullanıldığını söylemişti.



Çiller: 400-500'ü bandrolsüz

Soruları yanıtlayan Özer Uçuran Çiller “Badrolsüz diye el konulan şarap miktarı 400-500 şişe. Bunlar da ticari amaçla üretime geçmeden önceki döneme ait, ikramlık ürünler. Asıl bunlara bandrol yapıştırmak suç olur” dedi.