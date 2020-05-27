Çiller ailesinin imarı değiştirilen arsası ipotekli çıktı: "Altından daha çok şey çıkacak"

Çiller Ailesi'nin yönetimindeki şirketin otel imarına açılan Kilyos'taki 30 dönümlük arazisinin, kredi borçlarına karşılık Türkiye Halk Bankası'na ipotek ettirildiği ortaya çıktı. Arazi üzerinde 1.8 milyon euro'luk ve 100 milyon liralık ipotek bulunuyor. CHP Milletvekili Gökan Zeybek, ''Bu plan değişikliği bankanın batık kredisini kurtarma girişimidir. Tansu Çiller'in referandumda ve seçimlerde neden AKP'nin konvoylarında boy gösterdiğinin fotoğrafıdır bu plan değişikliği. Bu imar değişikliğinin altından daha çok şey çıkacak'' dedi.

CHP PM Üyesi İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in oğlu Berk Uçuran Çiller’in yönetiminde olduğu Marsan Marmara Holding A.Ş.’ye ait Sarıyer Kilyos’taki 30 bin metrekarelik arazinin imarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 21 Mayıs 2020’de değiştirilerek inşaat hakkının arttırılmasındaki asıl amacı Sözcü Gazetesi’nden Özlem Güvemli’ye açıkladı.

“Çiller'in AKP seçim konvoylarında boy gösterme sebebi ortaya çıkmıştır"

“Çiller Ailesi'nin yönetimindeki şirketin otel imarına açılan Kilyos'taki 30 dönümlük arazisinin, kredi borçlarına karşılık Türkiye Halk Bankası'na ipotek ettirilmiş durumdadır.” diyen Zeybek sözlerini şöyle sürdürdü;

“Arazi üzerinde 1.8 milyon euro'luk ve 100 milyon liralık ipotek bulunmakta. Bu plan değişikliği bankanın batık kredisini kurtarma girişimidir. Tansu Çiller'in referandumda ve seçimlerde neden AKP'nin konvoylarında boy gösterdiğinin fotoğrafıdır bu plan değişikliği'' dedi.

1.8 milyon Euro'luk ve 100 milyon liralık ipotek

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ‘in aktardığı bilgiye göre; Tansu Çiller’in oğlu Mert’in eski yöneticisi, diğer oğlu Berk’in de hali hazırda yönetim kurulu üyesi olduğu şirketin, bakanlığa yaptığı başvuru dosyasında yer alan tapu kaydına göre 2005 yılında satın alınan arazi üzerinde ipotek bulunuyor.

Şirketin Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye kredi borcuna karşılık yaptırdığı ipoteklerin tarihi 1 Aralık 2016. Tapuda, şirketin 20 milyon euro’luk kredi borcuna karşılık 1.8 milyon euro’luk ipotek ile 100 milyon liralık borcunun tamamına karşılık da 100 milyon liralık ipotek bulunuyor.

”Halkbank'ın batık kredisi kurtarılacak"

CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Gökan Zeybek, “ipotekli arazideki imar değişikliğinin kamu bankasının batık kredisini kurtarmak için yapıldığını söyledi” ve sözlerini şöyle sürdürdü;

“Şirketin arazisini, değerinin çok üzerindeki krediye karşılık teminat olarak gösterip ipotek ettirdiğini” vurgulayan Zeybek, ”İmar değişikliği ile arazinin değeri arttırılıp daha sonra satılarak bankanın, şirketten alacakları nedeniyle uğradığı zarar kapatılacak. Kim salgın nedeniyle turizm sektörünün bitme noktasına geldiği bir ortamda yeni otel inşaatı yapar ki? Bu imar değişikliğinin altında daha çok şey çıkacak” dedi.

Zeybek, imar planı değişikliğinin siyasi bir ayağı olduğunun da altını çizerek “Tansu Çiller'in referandumda ve seçimlerde neden AKP'nin konvoylarında boy gösterdiğinin fotoğrafıdır bu plan değişikliği” değerlendirmesinde bulundu.

3 kat değil 6 kat olacak

CHP’li Zeybek, plan değişikliği ile ilgili önemli ayrıntılara da dikkat çekti. Planda kat yüksekliğinin 3 kat olduğunu ancak arazinin eğimi nedeniyle deniz tarafından gözükecek şekilde çatı ile birlikte 6 katlı otel dikileceğini söyledi.

"Bakanlık re'sen plan değişikliği yaptığı için vergi de ödemeyecekler"

Zeybek, İBB’de Ekrem İmamoğlu başkan olduğundan beri son 1 yıldır imar artışı içeren hiçbir plan değişikliği yapılmazken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İstanbul’daki imar sürecini yönetir hale geldiğini söyledi.

Geçen aralık ayında TBMM’den kişiye özel parsel bazında imar değişikliğini engellemek için yasa çıkarıldığına da dikkat çeken Zeybek ”Yasaya göre parsel bazında değişiklik yapılırsa ortaya çıkan değer artışının tamamı vergilendirilecekti. Bu plan değişikliğine göre şirketin, ortaya çıkan 20 bin metrekarelik artışın vergisini ödemesi gerekiyor. Ancak resen bakanlık plan değişikliği yaparsa değer artışı vergisi tahakkuk ettirilmiyor. Yani şirket değer artışı vergisi de ödemeyecek” dedi.

Değişiklik neyi kapsıyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından itirazlar için askıya çıkarılan plan değişikliği ile bu arazi ”düşük yoğunluklu konut” alanından çıkarılarak ”turizm tesis alanı” ilan edildi. Konut imarına sahip iken 22 bin 931 metrekarelik alanda 4 bin 586 metrekarelik inşaat yapılabilecek parsel, 24 bin metrekare otel inşaatı yapılabilecek hale getirildi. Arazinin tamamı 3. derece doğal sit alanı sınırları içerisinde. Tapu kaydına göre de 309 numaralı parselin niteliği ”tarla”.

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