Çiller: 28 Şubat klasik değil, özde bir darbedir

Eski Başbakan Tansu Çiller, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Şubat Davası kapsamında talimatla 'şikayetçi' sıfatıyla ifade verdi. Çiller ifadesinde, Tansu Çiller, "28 Şubat döneminde iddia edilen darbe, tam anlamıyla bir darbedir. Bu bir kesit değil, süreçtir. Bu klasik anlamda bir darbe olmasa da özde bir darbedir" dedi.

Vatan'da yer alan habere göre, Çiller ve avukatı Salih Çelen ardından mahkeme salonunun bulunduğu 1. kata çıktı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen talimat duruşmasına tutuksuz sanık 1. Ordu Eski Komutanı Çetin Doğan, bazı sanık avukatları da katıldı.



Tansu Çiller kimlik tespitinin ardından avukatı aracılığıyla mahkemeye 3 sayfadan oluşan ifade dilekçesi sundu. Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Çiller'e bazı sorular sormak istediğini belirtti. Bunun üzerine söz alan Çiller soruların yazılı olması halinde yazılı olarak avukatı tarafından cevap verileceğini belirtti. Çetin Doğan'ın avukatı sorulan sorulara bu şekilde cevap verme ceza usül muhakemelerine aykırı olduğunu savundu.

'Bu klasik anlamda bir darbe olmasa da özde bir darbedir'

Bunun üzerine söz alan Tansu Çiller, "28 Şubat döneminde iddia edilen darbe, tam anlamıyla bir darbedir. Bu bir kesit değil, süreçtir. Bu klasik anlamda bir darbe olmasa da özde bir darbedir. Çünkü milli iradeyle meclise yollanmış bir çoğunluk bir başka iradeye teslim edilen bir süreçte milli iradenin meclise yolladığı temsilcilerinin elinden alınmış, bir başka azınlığa milletin iradesi teslim edilmiştir" diye konuştu. Sanık avukatları Çiller'in verdiği dilekçede sormak istedikleri konunun yeteri kadar açıklanmadığını belirterek sorulara doğrudan cevap vermesini istedi. Ancak Çiller'in avukatı ısrarla soruların yazılı olarak sunulması halinde yine bütün sorulara detaylı olarak cevaplandıracaklarını belirtti. Ardından söz alan Çetin Doğan da Tansu Çiller ve avukatının 'yazılı cevap vereceğiz' demesine rağmen sorularının tutanağa geçmesini istedi.

Doğan, Tansu Çiller'e 8 soru sordu. Ancak Çiller'in avukatı ise "Biz bu sorulara asıl davanın görüldüğü Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde cevap vereceğiz" dedi.



Mağdur ve avukatı tarafından soruların yazılı olarak sorulması halinde yazılı olarak cevap verileceğinin belirtildiğinin anlaşıldığını belirten heyet, bu hususun davanın görüldüğü Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmesine karar verdi. Heyet Tansu Çiller'in yazılı beyanı ve tutanağın bir örneğini Ankara'daki mahkemeye gönderildi.