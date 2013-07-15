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Çiller '28 Şubat ifadesi'ni İstanbul'da verecek

Mahkeme, Çiller’in ifadesi için 27 Eylül 2013 tarihini belirledi. Çiller’e mahkeme günü hazır olması için tebligat gönderilecek

15 Temmuz 2013 19:38

Eski Başbakan Tansu Çiller, 28 Şubat davası kapsamında müşteki sıfatıyla dinlenecek. Mahkeme Çiller'in ifadesinin talimatla 27 Eylül'de İstanbul'da alınmasına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 Şubat soruşturması kapsamında 103 kişi hakkında dava açıldı. Davaya bakan Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi , davanın müştekileri arasında bulunan eski Başbakan Tansu Çiller’in dinlenilmesine karar verdi. Mahkeme, Çiller’in ‘müşteki’ olarak dinlenilmesi için İstanbul’a talimat yazdı.

İkametgah adresi İstanbul olan Çiller’in beyanlarını İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi alacak. Mahkeme, Çiller’in ifadesi için 27 Eylül 2013 tarihini belirledi. Çiller’e mahkeme günü hazır olması için tebligat gönderilecek.

 

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