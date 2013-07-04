Ciliv: Üç ortağın anlaşması lazım

Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Turkcell'de süren belirsizlikle ilgili konuştu.

Turkcell Genel Kurulu'nun ne kadar sürede toplanacağını söylemenin kendisi için "çok zor" olduğunu belirten Ciliv, "Benim kontrolüm dışında olan faktörler gündemde etkisini gösteriyor" dedi.

Ciliv, Genel Kurul'un yapılabilmesi için, hissedarların anlaşması ve Genel Kurul'da Turkcell'in yüzde 51'ini temsil eden şirketin doğru şekilde temsil edilmesi gerektiğini belirtti.

"Turkcell'in yüzde 51'ine bir şirket sahip. O şirketin üç büyük ortağı var. Üç ortak aralarındaki anlaşmazlık yüzünden yüzde 51 Genel Kurul'da temsil edilmeyince çoğunluk sağlanmadı" diyen Ciliv, "Çeşitli sebeplerle önümüzdeki dönemde üç ortak arasındaki anlaşmazlıkların çözüleceğini ümit ediyorum. O zaman Genel Kurul da yapılır ve tekrar temettü dağıtmaya başlarız" şeklinde konuştu.