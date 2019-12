-Ciliv, New York'ta A.A'nın sorularını yanıtladı NEW YORK (A.A) - 22.10.2011 - Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Türkiye'yi teknoloji konusunda, mobil iletişimde dünyanın en iyilerinden biri yaptıklarını, bundan dolayı son derece gururlu olduklarını belirterek, ''Mobil şirket vizyonumuzla Türkiye'deki şirketlere en iyi teknolojileri sunup onları dünya pazarlarında daha güçlü bir hale getireceğiz'' dedi. Süreyya Ciliv, Turkcell'in New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmesinin 10. yıl dönümü nedeniyle geldiği New York'ta A.A muhabirinin sorularını yanıtladı. Amerikan Türk Cemiyeti'nin (ATS) gala gecesinde kendisine ve New York Menkul Kıymetler Borsası'nın üst yöneticisi Duncan Niederauer'e ''Kurumsal Ortaklık Ödülü'' verilmesine yönelik bir soru üzerine, bunun kendileri için önemli olduğunu belirtti. Ciliv, ''Ancak Hakkari'deki terör saldırıları nedeniyle gerçekten kalbimiz çok acı içinde, kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz'' dedi. Türkiye'yi temsilen dünyanın en büyük finans merkezi New York Menkul Kıymetler Borsası'nın önüne Türk bayrağını çektirdiklerini söyleyen Ciliv, ''Turkcell flamasını da dünyanın en büyük finans merkezinin önüne astırdık. New York Borsasına, dünyanın en büyük borsasına katılışımızın 11. yılı. 11 Temmuz 2000'de katılmıştık. 10 yılı aşmamız yüzünden New York Borsasıyla Turkcell beraber bir gün organize etti, bugün de Amerika ile Türkiye arasında işbirliği konusunda ATS'nin düzenlediği toplantıya katıldık. Orada da bizi ödüle layık gördüler. Bütün Turkcell takımı adına bu ödülü aldık'' dedi. Ciliv, ''İşimiz teknoloji, işimiz insan diyoruz. Teknoloji konusunda ülkemizi, mobil iletişimde dünyanın en iyilerinden yaptık. Bu yüzden çok gururluyuz. Yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projeleriyle de hem müşterilerimize hem insanımıza hem de çevremize faydalı işler yapmak için çalışıyoruz'' dedi. Süreyya Ciliv, Turkcell'in başarılarıyla Türkiye'yi her yerde temsil etmesini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine şöyle konuştu: ''Gerçekten iş dünyasında başarılı olmak çok önemli, ekonomimizin gelişmesi çok önemli. Türkiye'den dünya şirketlerinin çıkması çok önemli. Turkcell de 18 senede yetişmiş Türkiye'nin bir değeri. Bugün 9 ülkede 62 milyon müşterisiyle, gerçekten dünya çapında başarı yakalamış bir şirketiz ve katıldığımız bütün yatırımcı konferanslarında teknoloji konusunda lider olarak gösteriliyoruz. Biz de teknolojiyle ülkemizin insanına büyük fark yaratacağımıza inanıyoruz. Mobil internetle insanımızın bilgiye daha kolay ulaşmasını, dünya pazarlarında rekabet eden şirketlerimizin rekabet avantajı sağlamaları, fark yaratmaları için onlarla işbirliği içindeyiz. Mobil şirket vizyonumuzla Türkiye'deki şirketlere en iyi teknolojileri sunup onları dünya pazarlarında daha güçlü bir hale getireceğiz.'' New York Borsasında yer almanın ne gibi avantajlarının olduğunun sorulması üzerine ise Ciliv, Turkcell'in büyüklük açısından, New York Borsasındaki 2000 şirketin ilk yüzde 20'si içinde olduğunu belirtti. -Protestolar- New York'ta bir ayı aşkın devam eden Wall Street protestolarına nasıl baktığının sorulması üzerine de Ciliv, ''Biz teknolojiyle insanlarımıza daha fazla hayat, daha fazla imkan, daha fazla verimlilik sunmak istiyoruz, ama aynı zamanda hayat paylaşınca güzel diyoruz. Gerçekten ben şahsi olarak şirketleri kötüye giderken çok büyük paralar kazanan CEO'ların bu tutumlarına karşıyım. Fakat aynı zamanda çok çalışanın ödüllendirilmesinin de doğru olduğuna, doğru motivasyon olduğuna inanıyorum'' dedi.