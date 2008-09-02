Çilingir Delgado

Turkcell Süper Lig lideri Beşiktaş, bu sezon oynadığı resmi maçlarda ikinci yarılarda daha etkili bir performans gösterdi.



Bu sezon Turkcell Süper Lig ve UEFA Kupası'nda toplam 4 resmi maç oynayan siyah-beyazlılar, rakip fileleri 11 kez havalandırırken, bu gollerin 9'u ikinci 45 dakikalarda geldi.



UEFA Kupası'nda 6, ligde ise 5 gol bulan siyah-beyazlılar bu gollerin yüzde 81.81'ini ikinci yarılarda bulurken, ilk yarılarda sadece 2 gol atabildi. Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'de ise tüm gollerini ikinci yarıda attı.



Ligde toplam 5 gol bulan 'Kara Kartallar', bunların hepsini ikinci 45 dakikalarda buldu. Siyah-beyazlılar, ligde ilk haftada Antalyaspor'u 3-2, geçen hafta da Konyaspor'u 2-0 yendi. Beşiktaş, Antalya deplasmanında ilk yarıyı 2-0 yenik kaparken, ikinci yarıda bulduğu 3 golle sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.



ÇİLİNGİR DELGADO



Beşiktaş'ta bu sezon kaptanlığa getirilen Arjantinli futbolcu Matias Emilio Delgado, oynanan 4 resmi maçın 3'ünde ilk golleri atarak galibiyetlerin kapısını açan isim oldu.



Siyah-beyazlılar, Turkcell Süper Lig ve UEFA Kupası'nda oynadığı 4 maçı da kazanırken, Delgado bunların 3'ünde rakip fileleri havalandırdı ve 4 maç sonunda takımının en golcü futbolcusu oldu.



Sezona iyi bir başlangıç yapan Delgado, deplasmanda oynanan Siroki Brijeg ile ligdeki Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında ilk golleri atıp, takımını galibiyete taşıdı. Delgado, sadece İstanbul'da oynanan Siroki Brijeg maçında gol atmazken, bu karşılaşmada da bir şutunda top direkten döndü.



BOBO ASİSTÇİLİĞE SOYUNDU



Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Bobo ise, yeni sezonda golcülüğünün yanı sıra asistçiliğe de soyundu. Siyah-beyazlı takımda attığı gollerle kendinden bahsettiren Brezilyalı futbolcu, bu sezon geride kalan 4 resmi maçta toplam 3 asist yapıp, 3 de gol attı ve golcülüğünün yanı sıra asistte de başarılı olduğunu ortaya koydu.



Antalyaspor'a 2 gol, Siroki Brijeg'e de İstanbul'da 1 gol atan Bobo, Siroki Brijeg ile İstanbul'da oynanan rövanş maçında 2 ve Konyaspor karşılaşmasında da 1 asist yaptı.



Brezilyalı futbolcu ayrıca, Antalyaspor maçında savunma ile girdiği mücadelede Antalyaspor savunmasını hataya zorlayarak, Delgado'nun gol atmasına da katkıda bulundu.

