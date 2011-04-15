T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

''ÇILGIN TÜRKLER''İN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ  BURSA (A.A)

15 Nisan 2011 20:32

-''ÇILGIN TÜRKLER''İN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ  BURSA (A.A) - 15.04.2011 - Brightwell Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Manas, Gökçen Grup şirketlerinden B Plas ve Orhan Holding ile birlikte 2012 yılında Gemlik OSB'de üretecekleri 3 tekerlekli elektrikli ''Tilter'' modeliyle ilgili, ''Çılgın Türklerin yaptığı bir girişim oldu bu aslında'' dedi. Manas, Bursa'da düzenlenen ''9. Kalite ve Başarı Sempozyumu'' kapsamındaki ''Yenileşim ve Gelecek'' konulu ana oturumda yaptığı konuşmada, üç tekerleklinin avantajlı bir model olduğunu ifade ederek, özellikle Avrupa'da 10 bin avroluk bir psikolojik sınır bulunduğunu, onun altında kalmak için böyle bir ürünün aslında çok akıllıca olduğunu belirtti. B Blas Yönetim Kurulu Başkanı Celal Gökçen'in önderliğinde bu yatırımı yaptıklarını bildiren Manas, şunları kaydetti:  ''4 tekerlekli araca da inşallah geleceğiz, zamanla olacak, ama 3 tekerlekliyle ilgili üretim planı 16 aydır sürüyor. 2012 yılında inşallah da Gemlik Serbest Bölgesi'nde olacak fabrika, onun için uğraşıyoruz. Bu çok önemli bir girişimdir, otomotivi Başbakan'ın deyimiyle 'babaların' yapmaması, tabii onların kendi bağlantıları olduğu için, başka firmalarla uzun yıllar bağlantılı oldukları için onların yapmaları zor. Ben 'Çılgın Türkler' diyorum. Çılgın Türklerin yaptığı bir girişim oldu bu aslında. Bunu büyütmek gerekiyor. Bunun Bursa'dan çıkıyor olması da Bursa ekosisteminin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.''  Manas, dünyada petrol fiyatlarındaki artışa dikkati çekerek, alternatif enerjilere doğru bir yatırım yöneliminin olacağını düşündüğünü dile getirdi. Türkiye'nin de 50 yıllık uykusundan uyanması gerektiğini ifade ederek, ''Türklerin yatırım yaptığı, Türklerin sahip olduğu, yani çeliğin tonunu 950 dolara satın alıp, 5-10 bin dolara satacağımız bir katma değer yaratmalıyız. Aksi halde bu cari açık sürdürülebilir bir şey değil'' görüşünü dile getirdi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24