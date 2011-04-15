-''ÇILGIN TÜRKLER''İN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ BURSA (A.A) - 15.04.2011 - Brightwell Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Manas, Gökçen Grup şirketlerinden B Plas ve Orhan Holding ile birlikte 2012 yılında Gemlik OSB'de üretecekleri 3 tekerlekli elektrikli ''Tilter'' modeliyle ilgili, ''Çılgın Türklerin yaptığı bir girişim oldu bu aslında'' dedi. Manas, Bursa'da düzenlenen ''9. Kalite ve Başarı Sempozyumu'' kapsamındaki ''Yenileşim ve Gelecek'' konulu ana oturumda yaptığı konuşmada, üç tekerleklinin avantajlı bir model olduğunu ifade ederek, özellikle Avrupa'da 10 bin avroluk bir psikolojik sınır bulunduğunu, onun altında kalmak için böyle bir ürünün aslında çok akıllıca olduğunu belirtti. B Blas Yönetim Kurulu Başkanı Celal Gökçen'in önderliğinde bu yatırımı yaptıklarını bildiren Manas, şunları kaydetti: ''4 tekerlekli araca da inşallah geleceğiz, zamanla olacak, ama 3 tekerlekliyle ilgili üretim planı 16 aydır sürüyor. 2012 yılında inşallah da Gemlik Serbest Bölgesi'nde olacak fabrika, onun için uğraşıyoruz. Bu çok önemli bir girişimdir, otomotivi Başbakan'ın deyimiyle 'babaların' yapmaması, tabii onların kendi bağlantıları olduğu için, başka firmalarla uzun yıllar bağlantılı oldukları için onların yapmaları zor. Ben 'Çılgın Türkler' diyorum. Çılgın Türklerin yaptığı bir girişim oldu bu aslında. Bunu büyütmek gerekiyor. Bunun Bursa'dan çıkıyor olması da Bursa ekosisteminin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.'' Manas, dünyada petrol fiyatlarındaki artışa dikkati çekerek, alternatif enerjilere doğru bir yatırım yöneliminin olacağını düşündüğünü dile getirdi. Türkiye'nin de 50 yıllık uykusundan uyanması gerektiğini ifade ederek, ''Türklerin yatırım yaptığı, Türklerin sahip olduğu, yani çeliğin tonunu 950 dolara satın alıp, 5-10 bin dolara satacağımız bir katma değer yaratmalıyız. Aksi halde bu cari açık sürdürülebilir bir şey değil'' görüşünü dile getirdi.