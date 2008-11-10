Çılgın tiryaki uçağa acil iniş yaptırdı

İstanbul’dan Suudi Arabistan’a gitmek üzere havalanan, Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağı, Eritre uyruklu bir yolculardan birinin sigara içmekte ısrar etmesi üzerine Adana Havalimanı'na indirildi.Uçaktan indirilen yolcu polise teslim edildikten sonra uçak yoluna devam etti.



Olay, geçen cuma saat 23.30 sıralarınad meydana geldi. Sudan bağlantılı uçak, Adana semalarındayken Eritre uyruklu üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Deral Muhammed, sigara içince ikaz edildi. Mürettebatın uyarılarına aldırmayan yolcu, durumun pilota bildirilmesi üzerine, uçuş güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle Adana Havalimanı’na ‘acil iniş’ yapıldı. Cezayir’de öğrenci olduğu belirtilen sigara tiryakisi yolcu uçaktan indirilerek polise teslim edildi. Uçak yoluna devam ederken, polis tarafından sorgulanan ve işlemleri henüz tamamlanmadığı belirtilen bu yolcunun Suudi Arabistan’a gitmek üzere başka bir uçakla İstanbul’a gönderileceği belirtildi.



Cezası: Uçaktan indirmek



Sigara içtiği gerekçesiyle THY’ye ait yolcu uçağından indirilen yolcu Deral Muhammed’in, terör amaçlı herhangi bir yaklaşımı veya fiziki saldırı girişimi bulunmadığı için serbest bırakılacağı belirtildi. Öğrenci olduğu Cezayir’den İstanbul’a gelip, buradan Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gitmek üzere THY’nin TK 1244 sefer sayılı yolcu uçağına binen Muhammed’in, transit yolcu olduğunu belirten bir yetkili, “Sigara içmeye kalkınca, pilot, uçuş güvenliğini dikkate alarak inisiyatifini kullanmış ve Adana’yla bağlantı kurularak uçak buraya inmiştir. Cezayir’den İstanbul’a, oradan da Riyad’a gitmek üzere uçağa binen, Türkiye’ye giriş vizesi bulunmayan, transit yolcu olan yolcunun durumu İçişleri Bakanlığı’na bildirildi. Kendisi arındırılmış bölgede kaldı. Bakanlığın onayıyla da gitmesi kararlaştırıldı. Kendisi bu akşam, Adana’dan İstanbul’a, oradan da Riyad’a geçecek” dedi.



