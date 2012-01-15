'Çılgın proje'ye talip çıktı

T24 - Panama Kanalı’nın mimarı MWH Global’in Direktörü Stefano Susani, Kanal İstanbul Projesi’ne ilgili olduklarını belirterek, “Projeyi takipteyiz. Yer almaktan memnun oluruz” dedi.



Türkiye’de Kanal İstanbul Projesi’nin yapılması için çalışmalar devam ederken, Panama Kanalı’nın mimarlarından MWH Global’ın Güney Avrupa Operasyon Direktörü Stefano Susani, projenin ekonomik açıdan Türkiye’ye önemli potansiyeller sağlayacağını söyledi.



MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu’nun, Başbakan Erdoğan tarafında geçtiğimiz yıl açıklanan Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin düzenlediği toplantıda konuşan Susani, Kanal İstanbul’la ilgili olduklarını belirterek, şu an için herhangi bir girişimde bulunmadıklarını fakat projede yer almaktan memnuniyet duyacaklarını ve projeyi yakından takip ettiklerini ifade etti.

Taşıma Türkiye'ye kayacak



Panama Kanalı’nın kargo potansiyelinin en yakın rakibi Süveyş Kanalı’nın yaklaşık 3-4 katı olduğuna dikkat çeken Susani, Kanal İstanbul Projesi’yle, Panama ve Süveyş’teki taşımacılığın bir kısmının Türkiye’ye kayacağını ifade etti.



Star gazetesinin haberine göre, toplantıda konuşan Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı Başkanı Dr. Mimar M. Sinan Genim de, projeyi herkes gibi Başbakan Erdoğan’dan duyduğunu söyledi. Projenin yapılmasının çok önemli olduğunu belirten Genim “Türkiye’nin böyle büyük projelere ihtiyacı var. Gerçekleşirse tarihi bir işe imza atılmış olacak” dedi.

'Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi'



MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Murat Kalsın, Kanal İstanbul projesinin Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olduğuna dikkat çekerek “Kanal İstanbul projesi elbette ki, maliyet, fayda ve vizyoner düşünce açısından Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olacak. Dünyanın birçok bölgesinde benzer uygulamaların yapıldığını biliyoruz.



Ayrıca böylesine bir projenin şüphesiz en önce detayları yani, fayda-maliyet analizi yapılmadan ortaya konulmuş olabileceğini düşünmüyoruz” diye konuştu. Projenin getireceği faydalarının şimdiden görüldüğünü söyleyen Kalsın “Öncelikle, İstanbul’a yapılacak bir kanal, tarihi ve tabii bir değere sahip İstanbul Boğazını ve bölge halkını her gün karşı karşıya oldukları büyük tehlikeden kurtaracak. Ayrıca kanal etrafında yeni bir şehir oluşacak olması da heyecan vericidir” şeklinde konuştu.



MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı da inşaat sektöründeki büyüme için Kanal İstanbul’un hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Asmalı ayrıca, kentsel dönüşüm projesinin de İstanbul için önemli ve acil olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.



