'Çılgın proje'ye sosyal medyada 'çılgın' yorumlar

T24 - Başbakan Erdoğan'ın Marmara-Karadeniz arasında kanal inşa projesi sosyal medyanın gündemine oturdu.



İşte Erdoğan'ın tartışılan projesi "KANAL İSTANBUL" - Foto Galeri







Başbakan Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Karadeniz’le Marmara Denizi arasında yeni bir kanal açılmasını öngören ‘çılgın proje’, sanal alem gündeminin birinci sırasına zıplamakta gecikmedi. Facebook ve Twitter gibi sosyal ağların yanı sıra Ekşi Sözlük gibi alternatif forumlarda ‘çılgın proje’ hakkında 'çılgın' yorumlara sıkça rastlanıyor.

Mesaj trafiğinin yüksek yoğunlukla sürdüğü Twitter’daki yorumlardan bazıları şöyle:

tturenc (Tufan Türenç): Çılgın Proje'sini sunan başbakan belediye başkanıyken İstanbul'a vize koymaya kalkmıştı.



sedatbayrak (Sedat Bayrak): "Yerini açıklamıyoruz. (çünkü henüz yandaşlarımız tüm hazırlıklarını ve satın almalarını yapamadılar)"



ugurses (uğur gürses): Bir gemi kanalını şimdiden Manhattan bölgesi gibi canlandıranları kutluyorum.



burakakkul (Burak Akkul): by sinandemir; Açtığım kanalda, kurduğum köprüde, hiç durmadan yürüyeceğime RANT içerim!!! (RTE)



melisalphan (melis alphan): havaalani acayip kalabalik. gerizekali projeyi duyan istanbul'dan kaciyor



selalekadak (Selale Kadak): Gerçekten Çılgın Proje'yi depremle ilişkilendirmek istemiştim ama olmadı. Umarım içinden kanal geçen İstanbul deprem felaketi yaşamaz!



Ezeroglu (TEzeroglu): by melisalphan; Kanal boyunda kultur merkezleri olacakmis, Ayazaga'dakini bitirsek once



FerdiCarrefour (Ferdi Carrefour): Ankara'nın ortasında 11 yıldır bitirilemeyen bir metro inşaatı varken, 20 milyar dolara kanal yaptırmak içün ne kullanmak gerekiyor?



aliabaday (Ali Abaday): Şu Çılgın Türkler'den sonra sıra Çılgın Türklerin Çılgın Projeleri... Bakalım bu kitap kaç baskı yapacak...



Notredamedesion (nazli ilicak): Karadenizde igneadada uluslarasi liman Silivride yeni hava alani ile Kanal projesi birbirini tamamliyor



umitalan (Ümit Alan): Başbakan'ın Çılgın Procesinin Türkçesi: İstanbul'u rantiyecilere kanalize ediyoruz yoksullar kan ağlamaya devam edebilir.



umutaydin: Gün hükümete yakın müteahit olma günüdür. Çılgın projeyi İstanbul'u dünyanın teknoloji üretim merkezi yapmak filan mı sandınız? Üretim abes!



bugraakbaba: istanbul'a kanal tedavisi yapmaya başlanıcakmış :))



cuneytozdemir (Cüneyt Özdemir): Ülkece çılgın bir hayali tartışabiliyor olmak bile güzel...



Deniz_Zeyrek (deniz zeyrek): KANALİSTANBUL duble mi olacak tek yön mü? (Dolu tankerler kanaldan, boş tankerler boğaziçinden mi geçecek?)



metehan_demir (Metehan Demir): Yeni kanalın etüd ve yapımının durdurulması için 1500.cü geleneksel 'yürütmeyi durdurma' amaçlı danıştay başvurusuna en çok 3 gün veriyorum



metehan_demir (Metehan Demir): Bu kanal projesi Montrö Boğazlar sözleşmesine göre ne durumda? Sorun çıkarır mı, yoksa Türkiye'nin uluslararası hukuka göre hakkı mı?



FerzaneZenan (FerzaneZenan): @metehan_demir Montro Bogazlar sozlesmesinin kisitlayiciligi ihtimalinden dolayi yeni kanal sifreli olabilir



LeventUzumcu (Levent Uzumcu): Tamam anlıyorum devlette devamlılık esastır, peki ya coğrafyada?



sinandemir (sinan demir): proje çılgın ormanlara dalıyoruz. şimdi başlasak seçime kadar 1 mahalle gecekondumuz olur..



ceydak (Ceyda Karan): Kentin kuzeyinde hala bulunabilen ormanlar ne olacak? Onu anlayabilen var mı?



ceydak (Ceyda Karan): Boğaz güvenliğini hadi anladık, karadan yollar varken, her tarafı suyla kaplayıp aşılacak yeni köprüler yaratılmasının mantığı ne?



ahmetyesiltepe (Ahmet Yeşiltepe): Çılgın proje sayesinde çok sayıda "çanak çömlek" çıkacak ya, üzülelim mi sevinelim mi bilemedim..



ugurses (uğur gürses): Yeni bir boğaz değil, bir kanal bu. Otoyol projesi gibi düşünülmeli...



katkaya (kanat atkaya): ne "çanak çömlek" çıkar be



cem_ozer (cem özer): by baharfeyzan; İstanbul icinden deniz gecen tek sehir dedi rte. Çanakkaleden gecen dere mi



ahmethc (ahmet hakan): bu çılgın projenin arkasında jet fadıl'ın bulunduğundan derin bir kuşku duymaktayım.



esrasert (esra sert): Benim de çılgın bir hayalim var. İstanbul sokaklarında pusetle gezebilmek istiyorum



yektakopan (Yekta Kopan): Çılgın inşaat, çılgın rant, çılgınnnn!



ahmethc (ahmet hakan): "bağcılar'dan bir yar gelir bizlere..." için ne dersiniz?



ahmethc (ahmet hakan): uzattığımı biliyorum ama dayanamıyorum: bağcılar vapuru yandan çarklı...



mehvesevin (mehves evin): ikinci boğaz projesinin simulasyonu etkileyici. istanbul'un buna ihtiyacı var mı? sorunları çözecek mi, arttıracak mı?



ozanceyhun (ozan ceyhun): Kilicdaroglu simdi : Erdoganin actigi tüm cukurlari dolduracagiz der mi?



katkaya (kanat atkaya): kanal simülasyonu aphex twin videosu gibiydi



Notredamedesion (nazli ilicak): chp: Montroyu deldirmeyiz CHP: İstanbulu boldurmeyiz



ozgemumcu_ (Ozge Mumcu): projeyle ilgili son yorum: türkiye venedik olacak,tüm sıkıntılar bitecek.



hilmihacaloglu (hilmi hacaloğlu): madem kanal yapılacak ege karadeniz'e bağlansın. istanbul'u rahat bırakın!



metehan_demir (Metehan Demir): Eger olabilirse,bu kanalin ismi kanalistanbul falan degil Erdogan Bogazi olur. Ama bu tartisma giderek cilginlasacak o kesin.Kavga basliyor



ahmethc (ahmet hakan): gazeteciliği bırakıp gondol işine mi girsem?



styleboom: by neslihanacu; tabii dogaya da saygi olacakmis. nasil hassaaas. firtina vadisini "balta"la nukleer yap, hasankeyf zaten oldu da bitti, 2B ? #cilginproje



pinarbihter (Pınar Öğünç): by ceydak; Hah, cazip yatırım alanı kısmı da geldi... Peki depremde ne oluyor o kanal? Kafaya göre yer oyulabiliyor mu?



ugurses (uğur gürses): Başbakan çılgın projesini açıklarken, OECD de çocuk yoksulluğunda ilk 4'te olduğumuzu açıkladı! (18 yaş altında her 4 çocuktan biri yoksul)



ahmethc (ahmet hakan): benim acilen küçük bir tekne siparişi vermem gerek: nişantaşı'ndan bağcılar'a...



601sokak (mehmet kancı): by ozgemumcu_; Teselli olacaksa Napoleon Bonapart'ın son projelerinden biri de Nantes-Brest kanal projesiydi. Yapımı 47 yıl sürdü sonuç hemen hemen fiyasko



Ciddiyet troja: @katkaya "Çılgın proje" resmen çalıntı proje! Rahmetli Ecevit'e aitti 2. İstanbul Boğazı projesi!



selalekadak (Selale Kadak): Dogal denge, yasam tehlikeye girmeyecek mi? Bu konuda üniversitelerle isbirli, arastirma yapmislardir umarim.



gunesduru (Gunes Duru): by ozgemumcu_; madem kanal var, nuh'un gemisini de isteyebiliriz. tanrım waterworld gerçek oldu



didaseda (Seda): @rahsangulsan bunlar ne ya?orman desen ağaç çöplüğü,balık dediğin yenir,kuş desen vikvik gereksiz. Doğal dengeyi onlar yaratırrrr :)



Egemen_Bagis (Egemen Bagis): Başbakanımızın açıkladığı Kanal İstanbul projesi çılgın projelerden sadece biri. Başka süprizler yolda. Durmak yok, takibe devam. Hedef 2023



RT_Erdogan (Recep Tayyip Erdoğan): Bu projeyle İstanbul, içinden iki deniz geçen bir şehre dönüşüyor.



rahsangulsan (Rahşan Gülşan): Galiba bu kez Zeki Müren de bizi gördü:)



safakongan: şu anda catalca vs de arsa fiyatları fırlamıştır...



bulentburgac yıllardır ankaraya deniz getirmeye çalılşan melih gökçeğin başbakanın çılgın projesini açıklamasından sonra gerçekten çıldırması bekleniyor



AlperTurgut01 Istanbul'un icinden ikinci deniz gececegine, varin Ankara'ya deniz goturun, cilgin proje odur :)



noktalivirgul bence istanbul'u komple konya ovasina tasiyalim. deprem riskiydi, trafikti hicbi sey kalmaz dert dedigin..



naturelgs Çılgın proje "Kanalistanbul"muş. Umarım altından kanalizasyon çıkmaz...



ismailhpolat Hoşgeldin Manhattan2 adası @ İstanbul! #cilginproje



onuryazicioglu deniz kıyısına güvenlikli site yapılsın ve cemaat sakinleri orada otursun diye ikinci boğazı mı açıyorsun?



dawnspiper kanalistanbul. digitürkte kaçtan çıkacak başbakan?



PopDedik "İstanbul kültür mirasıyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözbebeğidir" - E sen o "kültür mirası"na az önce çanak çömlek dedin?



hanselvekraker karayolu trafiğini rahatlatamayacağını anlayan tayyip deniz trafiğini rahatlatacağını iddia ediyor. Ok by. #cilginproje



tears_of_sin Kanal İstanbul'un etrafında modern bir yaşam olacaksa.Yük gemileri nerden geçecek? Karadan mı? #cilginproje



demirleydi gene birileri zengin olacak #cilginproje hilmihacaloglu marmaray'da çıkan arkeolojik bulgular için "kazıda çanak çömlek çıkmış" diyen birinin insanlık anıtı'nın idam fermanını imzalaması normal!



fuzoOly kanaldan gececek gemilerin gemi olarak kalmasini gemicik olmamasini diler sevgilerimi sunarim #cilginproje



burnovic Anlaşıldı; YGS'de şifre sahibi çocuklar inşaat mühendisliği yazacak bu sene... #cilginproje



Tekn1caL tamam bu #cilginproje sizi seçime kadar götürür. dağılın!



ArasBurak bu korkunc animasyonu evde insan kardesine bile gostermekten cekinirdi herhalde. #cilginproje istanbul'u goren oldu mu?



DesignMRV Kültürel eserler ve sanat eserleri korunacakMIŞ, cünkü dedem harcıyo 272.000'i heykel yıktırmaya #cilginproje



PembePostit çevreci yanım doğaya müdahele etmesek diyor, fütüristik yanım ise baya baya onaylıyor ve ayakta alkışlıyor bu projeyi.



YaprakOnr: Musa denizi ikiye ayırdı, RTE karayı ikiye bölüyor.. Mesih galiba!” #cilginproje

Facebook sayfasında linki yayımlanan habere gelen bazı yorumlar da şöyle:

Okan Arslan Deniz: İnsanlrn boğaznda yemek geçmiyo adam ikinci boğazı yapıyo :)



İsmail Abaka Kılıçdaroğlu her aileye 600 TL vereceğini söyleyince herkes o parayı nerden bulacakta verecek diyolardı. Ama başbakan projeyi açıklayınca kimse hesap sormuyo ve sormucakta.. O proje dünyanın parası. yukarıda bi arkadaş bahsetmiş o parayla nice insanlar doyar. doğru söyüyor. ve oranın ihalesinide kendi yandaş firmalara vereceğini bahstmiyorum bile..



Tanju Alp Acaba kendi cebindenmi yaptırcak yoksa halkın vergilerindenmi ben izmirliyim benim vergimlen yapılmasın



Özcan Yıldırım başbakan açıkladı yerini açıklamıyoruz önce kendi ceveremize söyleyeceğiz sonra açıklayacağız. yeni kanalın üç buyutlu görüntülerinde gökdelenleri gördük, yerlerini kimler aldı açabaa?



Mehmet Can Demir yoksulları para doyurmaz. eğitim doyurur yoksulluğun en büyük nedeni eğitimsizliktir. modern semtlerde adım başı okul varsa kenar mahallelerde en fazla 3 tane okul var :)



Alternatif tartışma platformu Ekşi Sözlük'ten bazı yorumlarsa şöyle:

felixis: istanbul'un adının tayyibiyye olarak değiştirilmesi olabilir mesela. zaten eskiden imparator constantin'den constantinapolis idi, şimdi de padişah tayyip için yakışır böyle bir isim...



kartal ruhu: başbakan'ın proje tanıtımında en son söylediği sözü, en doğru sözü oldu. "kapı kapı çalmaya devam ediyoruz"



askaros: televizyonlarının başında "bi umut" bekleyen, hayatında belki istanbul'u hiç görmemiş ve göremeyecek olan anadolu insanının seçimde kime oy vermeyeceğine karar verdirecek projedir.



iwidien: en büyük sorunu işsizlik ve fakirlik olan bir halkın alkışladığı projedir. allah aşkına ben de bileyim, peki bu proje asgari ücretle çalışan bir adamın ne işine yarayacak? evet biliyorum gerçekleşirse birçok kişinin işine yarayacak ama bu ülkenin en çok sahip olduğu insan profili asgari ücretle çalışan insandır. kısaca olay şu mu? ben büyük bir proje yapacağım, birinci önceliğimiz sizin sorunlarınız değil fakir halkım, ama siz binbir gece'yi aşk-ı memnu'yu sevdiniz oradan anladım ben



insane: akp'nin arap kafasının kendini en güzel gösterdiği projedir ama burasının dubai değil istanbul olduğunu bir anlasalar...



roncos: 2 yıl boyunca etüd yapılacakmış. (bkz: yandaşlar acele etmeyin hepinize dağıtacağım)



tecahuliarif: "trakya'nın ne önemi var, boğaz'a bir şey olmasın" projesi.

kelebeklerinviziltisi: muhtemelen istanbul' un yeniden içine edilecek projedir.. rant rant rant diye bağırıyor procesi başbabakanın, verin oyları akepeye efenim, verin. not: "memleketin işsizlik sorununu çözüyorum" dese daha çılgın olmaz mıydı?



mervish: silivri'de ki arsalarimizi almak isteyen toki'nin yeni projesi.