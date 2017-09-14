Çılgın projeye çılgın ihale: 1 firma katıldı!

Hükümetin yıllardır, “Çılgın Proje” olarak dillendirdiği Kanal İstanbul’un etüt projesi için yapılan ihale tek firmanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan’ın 3 Temmuz 2017’de sözleşmesinin imzalandığını duyurduğu proje etüdü için yapılan ihaleyi 34.990 milyon bedelle Yüksel Proje Uluslararası A.Ş aldı. İhale öncesinde Yüksel Proje ve onunla bağlantılı iki firmanın daha dosya aldığı ama ihaleye sadece Yüksel Proje Uluslararası A.Ş’nin katıldığı görülüyor. Kanal İstanbul gibi dev bir projenin etüt ihalesinin tek firma ile gerçekleştirilmesi mevzuata uygun ancak şimdiden tartışılmaya başlandı.

Güzergâh bilcemecesi

Daha önce Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul Metroları, Ordu-Giresun Havaalanı, Bursa Atıksu Arıtma Tesisleri’nde de proje danışmanlık hizmeti ihalelerini alan Yüksel Proje firması ilk kez bir kanal projesinde danışmanlık hizmeti verecek. Üç katlı Büyük İstanbul Tüneli’nin de proje etüt ve mühendislik hizmetleri ihalesini de kazanan Yüksel Proje, Kanal İstanbul için bir yıl süre ile etüt danışmanlık hizmeti verecek.

Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada 43 kilometrelik kanal koridorunun kanal kesiti ve kesin güzergâhının etüt proje ve danışmanlık hizmetleri sonucunda belirleneceğini söylemişti. Yüksel Proje, aldığı ihale kapsamında, çevresel mühendislik ve ÇED etki analizi, geoteknik, jeolojik, hidrojeolojik, jeofizik çalışmaları ile kanal kesiti ve kesin güzergâhını belirleyecek. Kanal güzergâhının daha önceden belirlenmiş olduğu halde gizli tutulduğu bilinmesine karşın ihale kapsamına alınmış olması da dikkat çeken detaylardan bir tanesi oldu.